Dopo la serata di Berlino dove si è consumata l’eliminazione dei campioni d’Europa in seguito alla sconfitta con la Svizzera, domani, prima di far rientro in Italia, è in programma l’ultima conferenza stampa della Nazionale a Iserlohn. A Casa Azzurri, alle ore 12.30, parleranno il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti.