“Maradona non fu evasore”, giustizia è fatta: l'avvocato del Pide de oro appende la sentenza vicino al murale

«Maradona non fu evasore, giustizia è fatta»: lo ha detto Angelo Pisani, storico legale del Pibe de oro, deponendo simbolicamente i fogli della sentenza della Corte di giustizia tributaria nella cappella con i cimeli del campione argentino davanti al murale che lo ritrae nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La piccola cerimonia, seguita dall’applauso dei numerosi fan presenti, è stata organizzata, a pochi giorni dalla sentenza, nel quarantesimo anniversario della venuta di Maradona a Napoli dove, scudetti a parte, continua la passione per il mito.

«La sentenza - ha spiegato Pisani accompagnato da Marco Mansueto del Social Club Maradona - dimostra che Diego Armando Maradona è stato ingiustamente perseguitato dal sistema mediatico e politico dell’epoca. Le sentenze della Suprema Corte di Cassazione del 2021 e 2023, seguite da quest’ultima, hanno definitivamente chiarito che Diego doveva al fisco 952 euro, praticamente nulla rispetto ai danni provocati al campione e alle umiliazioni per gli ingiusti pignoramenti».

«Con me - tiene a precisare Pisani - è scesa in campo una squadra fortissima di colleghi che oggi - conclude sistemando i fogli ben in vista davanti ad un’immagine dipinta di Maradona che lui bacia prima di farsi il segno della croce - mi hanno consentito di mantenere la promessa fattagli l’ultima volta che l'ho visto di persona. Poter dire a tutti che Diego Armando Maradona non fu un evasore».