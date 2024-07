Euro 2024, domenica la finale inedita tra Spagna e Inghilterra: "Una partita per fare la storia"

«Siamo davvero grati a Ollie (Watkins ndr), anche perché non so se io avrei avuto le forze per giocare per un’altra mezz'ora. Sono così felice per lui. È entrato e ha colto l’occasione. Tutta la squadra è emozionata per lui, è l'eroe che ci ha salvato». Le parole di Jude Bellingham, dette con la sua solita spregiudicatezza, fanno capire lo stato d’animo, ma anche le condizioni fisiche, con cui l’Inghilterra si dirige verso Berlino, dove la nazionale del ct Gareth Southgate giocherà per la seconda volta consecutiva la finale degli Europei.

L’avversaria sarà non più l’Italia ma la Spagna, sempre di calcio latino si tratta, ma la caratura tecnica della Roja, già da ora favorita di questa sfida, preoccupa il tecnico che dovrà trovare adeguate contromisure, e che intanto, dopo le tante critiche ha ricevuto, vede la luce in fondo al tunnel. Ora però è il momento di gustare la qualificazione guadagnata a spese dell’Olanda, e per questo Southgate ha concesso un giorno di riposo ai suoi, e sono state molto gradite le congratulazioni inviate da Re Carlo III il quale, senza troppa scaramanzia, ha rivolto alla nazionale dei Tre Leoni i suoi «migliori auguri» per la finale di domenica con la Spagna. Non senza implorare fra il serio e il faceto i 'bianchi' a «risparmiare» questa volta ai tifosi ogni «dramma», inteso come forte dispiacere, perché tale sarebbe un’altra sconfitta in finale dopo quella in casa, a Wembley, del 2021. Il Re, a nome anche della moglie Camilla, ha voluto aggiungere un «Buona Fortuna, Inghilterra!», nel frattempo anche Harry Kane ha voluto mettere l’accento sul fatto che nell’Inghilterra «c'erano alcune gambe stanche». Che magari, viene da aggiungere, soffriranno molto la velocità delle frecce spagnole Lamine Yamal e Nico Williams, vista anche una certa staticità della difesa targata England. «La finale sarà incredibilmente dura - chiosa Kane -, un match davvero difficile ma anche un’altra partita per fare la storia».