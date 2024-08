Coppa Italia, il Napoli subito in campo. La "prima" di Antonio Conte contro il Modena

La Coppa Italia può salvare un pò la faccia di una grande squadra in crisi come la Juventus lo scorso anno o preludere alla vittoria dello scudetto come nel caso dell’Inter nel 2022 e nel 2023 e soprattutto del Napoli quattro anni fa, per lo storico campionato conquistato tre anni dopo. Il torneo sponsorizzato da Frecciarossa di Trenitalia ha acquisito sempre maggiore importanza nelle ultime stagioni, dando un posto per l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League e innescando una serie di calcoli dei club, anche paradossali (vedi Atalanta nell’edizione passata), che coinvolgevano anche i posti per la Champions e la Conference League. Le big entreranno in gioco a dicembre negli ottavi di finale: le teste di serie sono Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Lazio e Roma. L’atto conclusivo è previsto come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma a maggio. Tutte le sfide sono in gara unica con rigori (senza supplementari) in caso di pareggio nei 90', dal turno preliminare ai quarti. Le semifinali prevedono andata e ritorno, ma con eventuale proroga e penalty. La finale di nuovo in gara unica con supplementari e rigori in caso di parità Nel turno preliminare la Carrarese ha battuto 2-1 il Catania, 3-1 del Cesena al Padova con scontri fuori dello stadio Manuzzi prima dell’incontro e 34 Daspo per altrettanti ultras veneti da parte del questore di Forlì. I romagnoli ai trentaduesimi di finale incontreranno il Verona. La Torres ha perso 1-2 in casa con il Mantova, mentre l’Avellino ha superato 3-1 nel derby campano la Juve Stabia e se la vedrà al prossimo turno con l'Udinese. Sempre domani il Genoa affronterà la Reggiana senza il centravanti italo-argentino della nazionale azzura Retegui, trasferitosi all’improvviso all’Atalanta. In predicato di partire anche un altro beniamino della curva rossoblu, il fantasista Gudmunsson, concupito da Inter e Fiorentina. Si giocherà per i trentaduesimi fino a lunedì. Domani Monza-Sudtirol.