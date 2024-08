Pepe si ritira a 41 anni. L'annuncio del difensore portoghese sui social: "Obrigado"

Pepe si ritira. Il difensore portoghese, classe 1983, ha deciso di chiudere con il calcio giocato. Fino alla scorsa stagione nel Porto, ha disputato da grande protagonista anche gli ultimi Europei in Germania, risultando tra i migliori dei suoi. A dare l’annuncio del ritiro è stato lo stesso calciatore tramite i propri canali social, dove ha pubblicato un video di oltre 33 minuti nel quale parla della sua carriera e ne ripercorre le varie tappe, mostrando tutti i trofei vinti. A corredo delle immagini la parola «Obrigado», ovvero grazie.

Pepe per dieci anni ha anche vestito la maglia del Real Madrid, squadra con la quale ha vinto tutto: tre volte La Liga, due Coppe di Spagna, tre Supercoppe iberiche, tre Champions League, due Supercoppe europee e due Mondiali per club. Grandissime soddisfazioni anche con la Nazionale: ha trionfato da protagonista agli Europei del 2016 e nel 2019 ha vinto la Nations League, in tutto, dal 2007 al 2024, vanta 141 presenze e 8 gol con la sua selezione. In carriera l’ormai ex difensore centrale ha indossato anche le maglie di Maritimo e Besiktas.