Coppa Italia, il Napoli di Conte soffre e batte il Modena solo ai calci di rigore

Con il primo turno della Coppa Italia si comincia a fare sul serio e arrivano anche i primi responsi. Il nuovo Napoli di Antonio Conte, con Osimhen nemmeno convocato e al momento fuori rosa, ha sofferto ma ha vinto in casa ai rigori per 4-3 (dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari) contro il Modena. Sorpresa invece al "Bentegodi", dove il Verona è stato sconfitto (per 2-1) ed eliminato per mano del Cesena. A ruota, nelle altre due gare odierne dei 32esimi di finale, l’Empoli si è imposto per 4-1 fra le mura amiche sul Catanzaro; mentre la Cremonese ha battuto, allo "Zini", ai rigori il Bari, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Procedendo con ordine, al Maradona, dove il ds azzurro Manna ha detto che "Osimhen vuole andare via", il Napoli non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 al 90° contro il Modena. Poi, dagli undici metri, l’errore di Cheddira sembrava aver spianato la strada agli emiliani ma Meret è stato bravo a ipnotizzare prima Battistella e poi Zaro e a regalare ai suoi compagni il passaggio del turno. Compagni fra i quali non rientrano per ora non solo Osimhen ma anche Gaetano, Cajuste e Folorunsho, non convocati oggi da Conte.