Patrick Cutrone non ci sta e si sfoga sui social. L’attaccante del Como, che in pieno recupero ha fallito un penalty nella gara di ieri persa per 1-0 sul campo dell’Udinese, è stato vittima di minacce di morte dirette a lui e alla sua famiglia. «Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri», ha scritto Cutrone.