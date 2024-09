Blitz dell'Empoli a Torino: toscani in formissima, granata eliminati dalla Coppa Italia

Torino - Empoli 1-2

Marcatori: 30'pt Ekong, 29'st Adams, 45'st Haas

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Coco 6.5 (42'st Dembele sv), Maripan 6, Walukiewicz 5.5 (1'st Sosa 6); Pedersen 6, Tameze 6 (16'st Ricci 6.5), Linetty 5.5, Gineitis 6.5 (1'st Zapata 5.5), Lazaro 6; Adams 6.5, Karamoh 5 (16'st Njie 5). In panchina: Paleari, Donnarumma, Masina, Bianay Balcot, Vojvoda, Ilic, Ciammaglichella, Sanabria, Zapata. Allenatore: Vanoli 5.5.

Empoli (3-4-2-1): Seghetti 6.5; De Sciglio 5,5, Marianucci 6.5, Tosto 6 (30'st Viti 6); Sambia 6 (30'st Gyasi 5.5), Haas 7, Henederson 6.5 (23'st Grassi 5), Cacace 6; Konate 5.5 (17'st Solbakken 5.5), Ekong 7; Pellegri 5.5 (23'st Colombo 5.5). In panchina: Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Pezzella, Anjorin, Esposito, Popov. Allenatore: D’Aversa 6.5.

Arbitro: Ghersini di Genova 5.5

Note: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Walukiewicz, Coco, Linetty, De Sciglio. Angoli: 5-4. Recupero: 0', 5'.

L’Empoli conferma il suo grande momento di forma e passa 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino nel match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2024/2025: decisivi i gol di Emmanuel Ekong e Nicolas Haas. La compagine toscana parte subito forte costruendo la sua prima occasione da rete dopo appena 4' con un bel lancio di Ekong per Konate, che viene arginato da Gineitis. I ragazzi guidati da Paolo Vanoli reagiscono qualche minuto più tardi con Adams, che però viene fermato da un intervento ruvido di De Sciglio. Al 25' Gineitis va alla conclusione dalla distanza, ma non centra lo specchio della porta. L'Empoli attacca con maggiore decisione e al 30' passa in vantaggio con Emmanuel Ekong che, su assist di Haas, mette a segno il colpo di testa vincente. Due minuti dopo c'è un contatto dubbio nell’area di rigore azzurra tra Seghetti e Adams, ma il direttore di gara lascia correre. Il club granata alza i giri del motore per cercare il pareggio, ma i tentativi restano velleitari e si torna negli spogliatori sul parziale di 0-1.