Poichè il Comune di Milano «non poteva garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale di Champions League del 2027», la Uefa ha deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la gara d’appalto per designare una sede adeguata, con una decisione prevista per maggio/giugno 2025. Lo ha comunicato il Comitato esecutivo dell’organo del calcio europeo.