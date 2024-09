Show del Como a Bergamo. Per l'Atalanta un ko pesante

Atalanta - Como 2-3

Marcatori: 18'pt Zappacosta, 1'st Strefezza, 9'st aut. Kolasinac, 13'st Fadera, 54'st rig. Lookman

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 5.5; Djimsiti 4.5, Kossounou 4.5, Kolasinac 5; Bellanova 5, De Roon 5, Ederson 5.5 (30'st V. Vlahovic 6), Zappacosta 6 (10'st Cuadrado 6); Pasalic 5 (1'st Brescianini 5.5); Retegui 5 (10'st Lookman 6), De Ketelaere 5.5 (14'st Samardzic 5.5). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Hien, Sulemana, Zaniolo, Ruggeri, Palestra, Del Lungo. Allenatore: Gasperini 5

Como (4-2-3-1): Audero 6.5; Van der Brempt 6, Dossena 6.5, Kempf 6.5, Moreno 6; Sergi Roberto 7, Perrone 6.5 (32'st Goldaniga 6); Strefezza 7 (44'st Engelhardt sv), Paz 7 (44'st Sala sv), Fadera 7 (17'st Mazzitelli 6); Cutrone 6.5 (32'st Gabrielloni 6). In panchina: Reina, Iovine, Baselli, Belotti, Jasim, Fellipe, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi. Allenatore: Fabregas 7

Arbitro: Tremolada di Monza 5.5

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 22.977. Ammoniti: Sergi Roberto, Moreno, De Roon, Van der Brempt. Angoli: 6-2. Recupero: 0', 9'.

Tre gol incassati e terza sconfitta nelle prime cinque giornate per l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini si è arresa al Como, 3-2 il punteggio finale dopo le reti Strefezza, Fadera e l’autogol di Kolasinac. Altra battuta d’arresto per i nerazzurri, sorridono invece i lariani alla loro prima vittoria dopo il ritorno in Serie A. Quella col Bologna dovrà essere una sfida in cui bisognerà voltare immediatamente pagina. Cutrone e compagni, invece, accoglieranno il Verona. I padroni di casa hanno iniziato col piede premuto sull'acceleratore, dopo una manciata di minuti Bellanova ha tentato il primo affondo, ma il cross rasoterra per Retegui è stato respinto dalla difesa dei lariani. Subito dopo l’attaccante italo-argentino ha avuto la prima occasione del match, ma la conclusione di prima intenzione è stata deviata in angolo da Audero. Sono bastati 18 minuti ai nerazzurri per sbloccare il match, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Zappacosta ha calciato di prima intenzione sorprendendo il portiere ospite.