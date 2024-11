La Serie A corre a ritmi infernali. Conte: "Non ne faccio miracoli". E cresce la pressione su Thiago Motta

Dopo il turno infrasettimanale è già vigilia di un sabato di campionato con Bologna-Lecce (15) e soprattutto Udinese-Juventus (18) e Monza-Milan (20,45). In casa Juve il tecnico Thiago Motta è sotto pressione dopo i due pareggi consecutivi: «Dobbiamo fare meglio per tornare in alto in classifica», ha ammesso in conferenza stampa, «a Udine dobbiamo andare convinti, per fare una grande prestazione e ottenere un ottimo risultato. Siamo ancora all’inizio, è chiaro che dobbiamo migliorare». «Difensivamente dobbiamo fare meglio a livello collettivo, dobbiamo essere aggressivi e lasciare meno spazio e meno tempo possibile agli avversari. Questo si fa da squadra», ha sottolineato Motta che deve ancora rinunciare a Nico Gonzalez e Douglas Luiz ma recupera Koopmeiners anche se «non è al suo massimo».

Per il Milan di c'è un altro esame a Monza per cancellare il ko interno con il Napoli. L’ad dei brianzoli Adriano Galliani ha osservato che «Monza-Milan Berlusconi l’avrebbe vissuta bene, era tifoso del Monza ma dentro c'era anche tanto Milan ovviamente». «E' normale che sia una partita speciale», ha detto un altro ex come il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, in conferenza stampa: «Fa piacere, sempre. Non sono stato in tante squadre nella mia vita. E fa sempre molto piacere incontrare il Milan e la Lazio, con il Milan dobbiamo avere lo stesso coraggio avuto a Bergamo con l’Atalanta».