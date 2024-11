La Juve ritrova la vittoria e il sorriso. Udine espugnata con una prestazione solida

Udinese - Juventus 0-2

Marcatori: 19' pt aut. Okoye, 37' pt Savona

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 5 (1' st Ebosse 6), Bijol 5.5, Gianetti 5.5; Ehizibue 5.5 (42' st Modesto sv), Lovric 5.5 (1' st Zarraga 6), Karlstrom 5, Payero 6, Zemura 5.5 (22' st Kamara 6); Davis 6, Thauvin 6 (23' st Lucca 6). In panchina: Padelli, Sava, Pizarro, Abankwah, Ekkelenkamp, Bravo, Brenner, Palma. Allenatore: Runjaic 6.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 7 (36' st Cabal sv), Gatti 6.5, Kalulu 6, Cambiaso 6.5 (36' st Danilo sv); Thuram 7 (25' st McKennie 6), Locatelli 6; Weah 6 (42' st Mbangula sv), Koopmeiners 5.5, Yildiz 7; Vlahovic 6 (26' st Conceicao 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Gil, Fagioli, Adzic. Allenatore: Motta 6.5.

Arbitro: Abisso di Palermo 6

Note: serata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Bijol, Locatelli, Davis, Gatti. Angoli: 10-3. Recupero: 2'+1, 4'.

Dopo il deludente pareggio contro il Parma, la Juventus torna a correre, ritrovando la gioia dei tre punti. Al Bluenergy Stadium, i ragazzi di Thiago Motta superano per 2-0 una Udinese caparbia, grazie all’autogol di Okoye e alla rete di Savona nel primo tempo. A Udine si vede una Juve più coesa, protagonista di una prestazione non spettacolare, ma estremamente concreta. I bianconeri di Torino partono forte sin dal primo tempo, riuscendo con un paziente giropalla a mandare a vuoto il pressing alto dell’Udinese. Già dopo cinque minuti, Thuram sfiora il vantaggio, inserendosi perfettamente in area di rigore, ma calciando alto l’assist di Savona. L’ottimo stato di forma del francese è, però, ben evidente e a farne le spese è la formazione friulana. Al 19' sempre Thuram provoca lo sfortunato autogol di Okoye: il tiro dell’ex Nizza dalla sinistra dell’area, infatti, colpisce prima il palo interno, poi carambola sfortunatamente sulla schiena del portiere di casa, finendo così in rete. Con rabbia allora l’Udinese non perde tempo e reagisce, sfiorando il pari due minuti più tardi con Davis: Di Gregorio è provvidenziale nel deviare in angolo la potente conclusione dell’inglese.