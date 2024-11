Goal Collection serie D: tre squadre al comando. La Vibonese resta in vetta senza giocare, Siracusa fermata sul pari. Torna a correre la Scafatese

Non vi è un fuggitivo ma un gruppo che si alterna al comando del girone I di serie D. Complice il rinvio della gara tra Acireale e Vibonese, sono tre le squadre che si dividono la vetta della classifica. Tra queste, sorride solo la Scafatese che batte senza appello la Sancataldese per 3-0.

Canarini che ipotecano il conto, dopo una frazione di gioco, con le reti di Vacca e Albadoro, nella ripresa il punto esclamativo è di Neglia.

Uno a uno tra Castrum Favara e Siracusa: alla rete dal dischetto di Sandro Baglione è Maiko Candiano, centrocampista goleador, a rimettere il match in parità.

Senza vincitori e vinti, anche, la gara tra Reggina e Sambiase. Succede tutto nel primo tempo con la rete di Barranco, tra le file amaranto, a cui risponde Umbaca per l’1-1 che non si schioda nei secondi 45 minuti.

Rimanendo in giallorosso, torna al successo la Nuova Igea Virtus che di misura batte il Locri con lo spunto decisivo di Totò Maltese.

Reti bianche, in Sicilia, nelle sfide tra Enna e Paternò, e all’Aldo Campo tra Ragusa e Pompei. Decisamente più frizzante la gara del Biagio Fresina tra Città di Sant’Agata e Nissa. Biancoscudati che iniziano cosi come avevano finito, con la rete di Samake, Sant’Agata che agguanta la parità con Capomaggio e fa sua l’intera posta con Pussetto e Manfrellotti.

In chiusura uno a uno nel derby tra Licata e Akragas: un gol per tempo con Rechichi a portare avanti i biancazzurri, pareggio gialloblù che porta la firma del solito Tommaso Bonanno.

Quattordici le reti messe a segno in questa 11esima giornata di campionato caratterizzata da ben 5 pareggi. Logica conseguenza una classifica enigmatica, sia nei piani alti ma anche molto compatta al centro e nella zona Playout. La goal collection vi dà appuntamento a lunedì prossimo.