Chi è Edoardo Bove, il ragazzo di Roma con la passione per lo studio

Ventidue anni, cresciuto nel settore giovanile della Roma, Edoardo Bove è un giocatore della Fiorentina e della Nazionale Under 21. La grande velocità e la forza fisica gli permettono di ricoprire più ruoli a centrocampo, da esterno a mediano ma anche come trequartista. È apprezzato per la capacità di lettura del gioco in campo, caratteristica che gli consente repentini inserimenti in avanti. Destro, alto 175 cm, è considerato uno dei giovani talenti del calcio italiano: con la maglia azzurra ha fatto tutta la trafila delle giovanili: Under-16, Under-18 e Under-20, di cui è stato anche capitano, prima di approdare nel marzo 2022 in Under-21.

Lanciato in Serie A da Mourinho

È stato lanciato in Serie A il 9 maggio 2021 da Josè Mourinho, negli ultimi dieci minuti della partita vinta 5-0 dalla Roma sul Crotone. Da allora ha conquistato la fiducia dell’allenatore portoghese e i 'galloni' da titolare nel club giallorosso. Il 9 dicembre 2021 ha anche esordito in Conference League nella partita vinta per 3-2 contro il Cska Sofia. Apprezzato anche dal nuovo allenatore Daniele De Rossi (che ha definito suo idolo da giocatore), ha poi lasciato la Roma nell’agosto 2024 - non senza polemiche e proteste dei tifosi giallorossi - per approdare alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del club toscano.