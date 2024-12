Da Eriksen a N'Dicka, quegli attimi di terrore in campo. I precedenti

Lo stadio ammutolito mentre i compagni di squadra e gli avversari piangono disperati in campo. Le immagini di Edoardo Bove che si accascia al suolo durante Fiorentina-Inter hanno subito riportato alla mente i malori di altri campioni del calcio. Avevano fatto il giro del mondo quelle di Christian Eriksen: il danese, all’epoca all’Inter, fu colpito da un infarto in campo mentre giocava con la sua nazionale agli Europei del 2021. Anche in quel caso momenti di panico nello stadio fino a quando non sono arrivate notizie di un suo miglioramento. Tutta la Danimarca si strinse intorno al giocatore, improvvisamente crollato a terra privo di sensi, ma salvato dal massaggio cardiaco e dal defibrillatore. Un arresto cardiaco che per interminabili momenti fece temere per la vita del calciatore, che è tornato poi addirittura a giocare grazie ad un defibrillatore fisso. Malori che negli anni hanno colpito giocatori professionisti, nonostante i continui controlli medici agonistici a cui sono sottoposti.

Lo scorso aprile c'è stato lo svenimento in campo di Evan N'Dicka con la maglia della Roma: l'ivoriano è rimasto cosciente, e questo ha almeno allontanato il ricordo dei drammi in diretta di Renato Curi e Piermario Morosini, i giocatori del Perugia e del Livorno morti dopo aver perso i sensi in campo, nel '77 e il 14 aprile del 2012. Rimane nella storia del calcio italiano il Bologna-Roma del 30 dicembre 1989: dopo cinque minuti Lionello Manfredonia si accascia a terra per un arresto cardiaco. Il soccorso dell'ex compagno della Lazio Bruno Giordano, del massaggiatore giallorosso Giorgio Rossi e dei medici, che gli praticano un massaggio cardiaco, salvano la vita al centrocampista. Manfredonia si risveglierà due giorni dopo dal coma, ma sarà costretto al ritiro nonostante la volontà di giocare ancora.