L'Atalanta è mostruosa, batte il Milan 2-1: nona vittoria di fila e primo posto momentaneo

Un gol di Lookman a tre minuti dal 90' regala all’Atalanta un altro pesantissimo successo contro il Milan, nella sfida di cartello del venerdì di Serie A. Al Gewiss Stadium finisce 2-1 con la fiammata nel finale del nigeriano, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra l’ex De Ketelaere e Morata. Nona vittoria di fila in campionato per la squadra di Giampiero Gasperini, che continua a volare e si gode momentaneamente la vetta a +2 sul Napoli, in attesa dell’altro match clou di giornata proprio tra partenopei e Lazio. Gli uomini di Paulo Fonseca non riescono invece a trovare continuità e restano per ora a -6 dalla zona Champions, rimediando la quarta sconfitta. Un avvio di gara scintillante quello di Bergamo, con i rossoneri che creano la prima palla gol dopo appena 17 secondi con Pulisic, lanciato da Musah e murato provvidenzialmente da Carnesecchi. Rispondono subito i nerazzurri con Pasalic che calcia alto da pochi passi, poi viene annullato il possibile vantaggio milanista di Morata, pescato in fuorigioco sul lancio di Emerson. Al 12' invece l’1-0 lo trovano i padroni di casa con il grande ex De Ketelaere, che sovrasta di testa Theo (ai limiti della regolarità) insaccando sulla punizione pennellata di De Roon. Passano dieci minuti e arriva l’immediato pareggio ospite: Theo lancia in velocità Leao, che svernicia Bellanova ed offre un cioccolatino a Morata da spingere solo in rete per l’1-1. Dopo la sfuriata iniziale i ritmi si abbassano leggermente e la sfida diventa più tattica: gli altri due o tre pericoli prima del riposo sono di marca bergamasca, con Bellanova, Pasalic e Lookman che non trovano fortuna.

Nella ripresa le emozioni del primo tempo lasciano spazio ad un match più bloccato, che resta equilibratissimo ma senza particolari occasioni da gol. Nel finale è l’Atalanta che ci prova con maggior convinzione e torna a prendere le misure, trovando poi il lampo decisivo all’87' con Lookman, che insacca di testa sul secondo palo dopo un corner di Samardzic spizzato da Kolasinac. Prima del triplice fischio Retegui sfiora anche il tris, ma Maignan è bravo a murarlo a tu per tu.