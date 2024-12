Conference League, Fiorentina straripante: 7 gol al Lask

Sugli esterni d’attacco Ikoné e Sottil con Kean punta centrale. In tribuna l’ex capitano Biraghi, dopo quanto accaduto nelle ultime ore con l’allenatore Palladino, con l’intervento dell’agente del giocatore, Gabriele Giuffrida, con parole dure e pesanti. Fiorentina che chiude la pratica già nel primo tempo. Ad aprire le marcature è Sottil al 9': cross lungo di Kayode sul secondo palo, al volo Parisi mette in mezzo all’area e Sottil col sinistro mette il pallone di prima intenzione sotto la traversa. Il raddoppio dei viola arriva al 22' con Ikone che da un metro dalla linea di porta non deve far altro che mettere dentro un delizioso assist di Kouame da posizione defilata. Al 40' arriva anche il primo gol in maglia viola di Richardson che senza nemmeno saltare colpiva di testa dal centro dell’area e batteva il portiere Jungwirth, sfruttando nel migliore dei modi un perfetto cross dalla sinistra di Sottil Nella ripresa la Fiorentina non si ferma e al 58' trova il quarto gol, con la doppietta di Sottil che in contropiede concretizza nel migliore dei modi l’assist di Kouame dentro l'area degli austriaci.

Palladino inizia a dare spazio anche agli altri giocatori richiamando Ranieri per Moreno, Sottil per Beltran, Kean per Gudmundsson, Ikone per Colpani. E proprio una gran giocata di Gudmundsson in area avversaria al 69' mette Mandragora solo davanti alla porta che non può far altro che segnare il pokerissimo viola. Al 76' l’allenatore della Fiorentina manda in campo Harder per Richardson, per il giovanissimo centrocampista è stato l’esordio in prima squadra. La partita, però, non è finita e al 81' arriva anche il sesto gol della Fiorentina con l’autorete di Stojkovic: Gudmundsson serve dentro Kouame che una volta dentro l’area serve Colpani che cerca subito il secondo palo, il difensore del Lask nel tentativo di prendere il pallone gli batte sul piede ed entra dentro la porta. Due minuti e arriva il settimo gol: ancora una gran bella giocata di Gudmundsson appena dentro l’area per Beltran che viene subito messo giù e per l’arbitro tedesco Siebert non resta che fischiare il calcio di rigore, sul dischetto l’islandese che spiazza il portiere Jubjwirth e segna il 7-0 finale.