L'Inter travolge la Lazio: vince 6-0 all'Olimpico

La squadra dell’ex Simone Inzaghi si scatena di fatto tra il finale di primo tempo e l’avvio del secondo con le reti di Calhanoglu (41'), Dimarco (45'), Barella (51') e Dumfries (53'). Poi sono Carlos Augusto (77') e Thuram (91') a trasformare il ko in una goleada caratterizzata da sei gol di sei calciatori diversi. La prima svolta del match si ha però al 28' quando Gila è costretto ad uscire e a lasciare il posto a Gigot, protagonista in negativo del calcio d’angolo (37') da cui nascono lo 0-1 e un doppio episodio da moviola: l’arbitro Chiffi annulla per fuorigioco il gol dell’ex di De Vrij, ma nella stessa mischia il Var ravvisa un tocco col braccio del centrale ex Marsiglia. Il direttore di gara dopo l’analisi al monitor concede il penalty e dagli undici metri Calhanoglu non sbaglia, trovando la 100esima partecipazione al gol in serie A (48 reti e 52 assist). Al 45' l’Inter raddoppia: Calhanoglu porta palla e serve Dumfries, il cui cross è un assist al bacio sul lato opposto per il sinistro al volo vincente di Dimarco.