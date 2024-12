La Lazio riparte con Castellanos e Marusic, il Lecce in dieci si illude con un super gol di Tete Morente. Nel finale traversa di Keba

LECCE-LAZIO 1-2

MARCATORI: 48' pt Castellanos (rig), 5' st Morente, 42' st Marusic.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Guilbert 4, Baschirotto 7, Jean 6 (47' st Sansone sv), Dorgu 6.5; Coulibaly 6, Berisha 7 (34' st Kaba 5.5), Rafia 6 (15' st Pierret 6); Pierotti 6.5, Krstovic 6 (15' st Rebic 6.5), Morente 7. In panchina: Frutchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Oudin, Helgason, Ramadani, Marchwinski, Hasa, Burnete. Allenatore: Giampaolo 6.5.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6 (38' st Marusic 7), Gila 6, Romagnoli 6, Nuno Tavares 6 (25' st Pellegrini 6); Guendouzi 6.5, Rovella 6; Isaksen 6 (25' st Tchaouna 6), Dia 6 (19' st Pedro 6), Zaccagni 5 (38' st Noslin 6); Castellanos 7. In panchina: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Dele-Bashiru, Castrovilli. Allenatore: Baroni 6.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso al 46' pt Guilbert per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Dorgu, Rebic, Tchaouna, Ramadani. Angoli: 6-6. Recupero: 3', 6'.

La Lazio in superiorità numerica per l’intero secondo tempo batte 2-1 il Lecce al Via del Mare grazie alla rete decisiva di Marusic nel finale e sale a 34 punti in classifica, agganciando momentaneamente in classifica l’Inter (che ha però due partite da recuperare). Non basta una grande prestazione di sacrificio agli uomini di Marco Giampaolo, illusi dal momentaneo pareggio di Morente ad inizio secondo tempo dopo lo 0-1 di Castellanos. Quest’ultimo è la nota più positiva in casa Lazio dopo la sconfitta per 6-0 contro l’Inter. L’importanza dell’argentino - assente nell’ultimo match contro i nerazzurri - è riassunta tutta in un primo tempo da protagonista. Al 30' serve un assist in verticale per Isaksen che arriva a calciare, ma trova la risposta in tuffo di Falcone. Al 43' Castellanos si mette in proprio: stop a seguire e conclusione al volo dal limite dell’area, ma il portiere giallorosso non si fa sorprendere. Il duello prosegue al 46' del primo tempo, minuto della svolta: Falcone respinge un primo tiro ravvicinato del Taty, ma non può nulla sulla seconda conclusione che viene salvata sulla linea col braccio da Guilbert. L'arbitro Manganiello vede tutto: rosso per il difensore e rigore per la Lazio. Dagli undici metri si presenta Castellanos che spiazza Falcone e firma l’1-0. Al 50' però il Lecce pareggia. Merito di Morente che sfrutta una respinta della difesa e lascia partire un tiro di controbalzo da fuori area che sorprende Provedel. Baroni si affida ai cambi: Pedro, Tchaouna, Pellegrini, Noslin e Marusic. La Lazio è la squadra che ha realizzato più gol con i subentrati a gara in corso in questa Serie A (9) ed è il meno atteso, Marusic, a realizzare l’1-2 con una conclusione al volo da fuori area che non lascia scampo a Falcone. Nel finale però la Lazio soffre e al 94' Kaba colpisce la traversa con un colpo di testa a botta sicura. Un ultimo brivido prima dell’esultanza per tre punti sofferti.