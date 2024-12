Il Venezia piega 2-1 il Cagliari nella sfida salvezza del Penzo

Venezia-Cagliari 2-1

RETI: 39' pt Zampano; 22' st Sverko, 31' st Pavoletti.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic 7.5; Idzes 6, Altare 6, Sverko 7; Zampano 7 (44' st Bjarkason sv), Andersen 6 (25' st Crnigoj 6), Nicolussi Caviglia 6, Ellertsson 6; Busio 6 (44' st Schingtienne sv), Oristanio 7 (39' st Yeboah sv); Pohjanpalo 6 (39' st Gytkjaer sv). In panchina: Joronen, Grandi, Haps, Candela, Carboni, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Di Francesco 6.5.

CAGLIARI (3-5-1-1): Sherri 6; Zappa 5, Mina 5 ( 26' st Wieteska 6), Luperto 5.5; Augello 6.5, Adopo 5.5, Makoumbou 6, Deiola 5.5 (8' st Lapadula 5.5), Zortea 5.5 (19' st Felici 6); Gaetano 6 (19' st Marin 6); Piccoli 5.5 (27' st Pavoletti 7). In panchina: Ciocci, Scuffet, Viola, Prati, Janto, Palomino, Obert, Dentello, Mutandwa. Allenatore: Nicola 6.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

NOTE: pomeriggio piovoso, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Idzes, Wieteska, Pavoletti. Angoli: 8-4 per il Cagliari. Recupero: 0'; 5'.

Il Venezia ha battuto 2-1 il Cagliari nello scontro salvezza valido al Penzo e ha lasciato l’ultimo posto in classifica scavalcando il Monza. I lagunari ora sono a quota 13 punti, uno solo in meno dei sardi alla terza sconfitta di fila. Nel primo tempo gli ospiti vanno vicini al gol con Mina e Zortea ma è la squadra di Di Francesco a trovare il vantaggio al 38mo con un destro di Zampano su assist di Oristanio. Nella ripresa annullato un gol a Oristanio per un fuorigioco di Pohjanpalo, poi al 67mo arriva il raddoppio di Sverko in mischia.

Al 76mo il Cagliari accorcia con un colpo di testa dell’eterno Pavoletti su cross di Augello ma poi le parate di Stankovic regalano al Venezia un preziosissimo successo.