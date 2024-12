La Lazio è super, ma l'Atalanta non molla e resta prima: Brescianini risponde a Dele-Bashiru

LAZIO-ATALANTA 1-1

MARCATORI: 27'pt Dele-Bashiru; 43' st Brescianini.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 5.5, Gila 7, Romagnoli 7, Nuno Tavares 6 (18'st Pellegrini 7); Guendouzi 6.5, Rovella 7; Tchaouna 6 (18'st Isaksen 6), Dele-Bashiru 7, Zaccagni 6 (24'st Dia 6); Castellanos 6 (34'st Castrovilli sv). In panchina: Mandas, Furlanetto, Gigot. Allenatore: Baroni 7.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; Djimsiti 6, Hien 5.5 (1'st Kossounou 6), Kolasinac 5.5 (34'st Brescianini 7); Bellanova 6, De Roon 6, Ederson 6, Zappacosta 5.5 (1'st Cuadrado 6); Pasalic 5 (11'st Samardzic 5.5); De Ketelaere 5 (20'st Zaniolo 5.5), Lookman 6.5. In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Scalvini, Sulemana, Palestra, Vlahovic. Allenatore: Gasperini 6.

ARBITRO: Massa di Imperia 6. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Hien, Zaccagni, Cuadrado, Rovella, Lookman. Angoli: 7-2 per l’Atalanta. Recupero: 2'; 4'.

All’Olimpico si chiude ad undici la striscia di vittorie consecutive dell’Atalanta, ma è la squadra di Gian Piero Gasperini a sorridere al termine dell’1-1 contro la Lazio. Dopo la rete nel primo tempo di Dele-Bashiru, è il gol di Brescianini all’88' a salvare i bergamaschi e a permettere alla Dea di difendere il primo posto in classifica a 41 punti, uno in più dell’Inter (prossima avversaria in semifinale in Supercoppa e con una gara da recuperare). Un tempo a testa per le due squadre: la Lazio domina il primo, ma cala nella ripresa complice anche la panchina corta (Gigot, Pellegrini, Castrovilli, Isaksen e Dia gli unici calciatori di movimento). Quanto visto nei primi 45' è comunque un carico di fiducia e autostima in vista del derby del 5 gennaio contro la Roma. Tante le occasioni, la prima all’11': Carnesecchi dice no a Castellanos due volte nella stessa azione, poi è Guendouzi a calciare dalla distanza ma la traversa nega al francese la gioia del gol. Al 27' arriva l’1-0: Rovella premia l'inserimento di Dele-Bashiru che a tu per tu con Carnesecchi non sbaglia.

All’intervallo Gasperini spende un doppio cambio: fuori Hien (ammonito) e Zappacosta, dentro Kossounou e Cuadrado. È l’ex Juventus al 53' ad avere la palla dell’1-1, ma il suo colpo di testa sul cross di Bellanova finisce sull'esterno della rete. Al 61' servono invece le unghie di Provedel per deviare in angolo il tiro di destro di Lookman. Al 65' scocca l’ora del fischiatissimo Zaniolo, che prende il posto di uno spento De Ketelaere. L'occasione più nitida però ce l’ha Lookman che sugli sviluppi di un cross da angolo calcia da un metro, ma trova il salvataggio sulla linea di Pellegrini. L’1-1 è rimandato all’88': Zaniolo imbuca per Lookman che coglie di sorpresa la difesa biancoceleste e serve al neo entrato Brescianini la palla da appoggiare in rete. Un punto a testa prima di un 2025 che si apre con la stracittadina per la Lazio e la Supercoppa Italiana per l’Atalanta.