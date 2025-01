Supercoppa ‘in trasferta’ al via con Inter-Atalanta. Inzaghi: “Gara tostissima”. Gasperini “Guai a prendere il primo gol”

«Gli obiettivi del 2025 sono gli stessi di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa. L’ Inter è una grandissima società e dobbiamo sempre puntare al massimo, vincendo più partite e trofei possibili a partire dalla Supercoppa che è quello più vicino». Simone Inzaghi presenta così la sfida con l’Atalanta, semifinale della Supercoppa in programma oggi a Riad . «Rispetto all’anno scorso sarà ancora più difficile, ma cercheremo di fare il massimo fin da domani sera (stasera, ndr) - ha sottolineato il tecnico nerazzurro nella conferenza della vigilia -. Si affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso. Il più grande successo dell’ Atalanta , al di là dell’Europa League, è il fatto di non essere più una sorpresa, stanno avendo grandissimi risultati in campionato e in Champions: per noi sarà una partita difficile come sempre, ci vorrà una grande Inter contro un avversario che sta molto bene e sta ottenendo grandissimi risultati».

La voce del Gasp

«È una partita importante. Sarà diversa rispetto al campionato, è una partita in 90 minuti, dove ci si gioca un’eliminazione secca e va vista con un’ottica diversa». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, prima semifinale di Supercoppa italiana: «Intanto bisogna pensare a cosa ha fatto l’Inter in questi ultimi tre anni, è la squadra più forte. Le ultime due partite sono state le più difficili, le altre sono state più equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come è avvenuto nelle ultime due, rimanere in gara un po' più a lungo, l’Inter diventa difficile da recuperare se va in vantaggio».