Il Milan supera il Parma al fotofinish, 3-2 firmato Chukwueze al 95°. Poi lite tra Conceiçao e Calabria

Vittoria al fotofinish per il Milan di Sergio Conceicao, che batte per 3-2 il Parma rimontando nel folle recupero di San Siro. Gara aperta dal vantaggio parmense di Cancellieri, pari di Pulisic su rigore e rete di Delprato a dieci dal 90', con Reijnders prima e Chukwueze poi a siglare la nona vittoria in campionato di Maignan e compagni . Lite durissima a fine partita tra il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, e il difensore Davide Calabria a quanto emerge dalle immagini televisive dopo la vittoria in extremis del Milan sul Parma a San Siro. Al triplice fischio, l’allenatore rossonero è corso in campo per cercare uno dei giocatori, probabilmente proprio Calabria che era stato sostituito poco dopo la mezzora da Jovic. Il difensore era uscito visibilmente contrariato. Una reazione che non sembra essere stata apprezzata dal tecnico che ha cercato poi il confronto duro a fine partita. Compagni e staff hanno fermato i due evitando lo scontro.

La cronaca del match

Milan presente con costanza nella metà campo del Parma, che nella prima parte di gara va molto in ripartenza e meno in gestione palla. Senza clamorose chance sotto porta di stampo rossonero è però proprio la squadra di Pecchia a trovare lo 0-1, sulla transizione offensiva che Cancellieri chiude con il sinistro a giro dal limite dell’area che non lascia scampo a Maignan.

La reazione del Milan arriva presto, al 29', sul tocco di Fofana per il gol siglato da Morata, ma il tutto con una posizione di offside dello spagnolo poi segnalata dall’assistente. Si resta così sullo 0-1, ma il pari milanista è solo rimandato al 38', quando Pulisic si presenta sul dischetto in seguito alla spinta da rigore di Suzuki ai danni di Pavlovic.

L’americano non ha problemi a concretizzare dagli undici metri e riportare in gara i rossoneri, con Conceicao che al termine dell’intervallo decide per le sostituzioni di Theo Hernandez e Leao, mandando così un messaggio ai suoi. Parma ben messo in campo a limitare le iniziative milaniste, prive di intensità e con un ritmo in decrescendo nonostante le quattro sostituzioni effettuate all’alba del 57'. Parma che nonostante la pressione rossonera non abbassa però totalmente il suo baricentro, strategia che paga a dovere al minuto 80', con il neo entrato Camara che pescato davanti a Maignan trova la respinta del portiere francese ma è sulla ribattuta che Delprato spinge in rete il 2-1. Ultimi assalti per la formazione milanista, che troverebbe il gol con Pavlovic, annullato per fuorigioco dello stesso, ma è poi, nei sei minuti di recupero, che riesce a siglare i due gol della rimonta: Reijnders al 92' sul filtrante di Musah, e tre minuti più tardi Chukwueze, in tap-in sull'ultimo corner della gara. 3-2 e fischio finale che manda in archivio il successo rossonero a una settimana dal derby contro l’Inter.