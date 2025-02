Sei Nazioni, esordio amaro per l'Italrugby: sconfitta in trasferta dalla Scozia per 31-19

ITALIA : Allan; Capuozzo, Brex, Menoncello, Ioane (27' st Gesi); P.Garbisi, Page-Relo (22'st. A. Garbisi); L. Cannone (14'st VIntcent), Lamaro (Cap, 22'st Zuliani), Negri; Ruzza (3'-14'st temporanea N. Cannone), Lamb (14'st N.Cannone); Ferrari (10'st Riccioni), Nicotera (10'st Lucchesi), Fischetti (27'st Rizzoli) Allenatore: Quesada ARBITRO: Dickson (RFU) Calciatori: Russell (3/5); Allan (5/5) Player of The Match: Huw Jones (Scozia) Note: Esordio per Luca Rizzoli. Punti in classifica: Scozia 5; Italia 0.

L’Italrugby ha inaugurato con una sconfitta il suo Sei Nazioni perdendo 31-19 sul campo della Scozia. A Murrayfield, davanti a quasi 80.000 spettatori, gli azzurri sono stati condannati dalle cinque mete scozzesi, contro una sola realizzata.

Il primo tempo si era chiuso sul 19-9 per i padroni di casa, grazie alle loro tre mete, mentre l’Italia era rimasta in partita grazie a tre piazzati di Allan. L’inizio della ripresa è di marca azzurra: un altro piazzato, quindi la meta di Brex trasformata rimette il match in parità (19-19). La Scozia si risveglia e segna due mete con Jones (migliore in campo) in 5' riportando il punteggio largamente in proprio favore (31-19). L’Italia torna a giocare sabato prossimo per il 2o turno: avversario all’Olimpico di Roma sarà il Galles di Warren Gatland nel primo dei tre appuntamenti interni