L' Inter pareggia al 93', il derby di Milano finisce 1-1

Milan-Inter 1-1

RETI: 45' pt Reijnders; 48' st De Vrij.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Walker 6, Tomori 7, Pavlovic 6.5, Hernandez 6.5; Musah 6.5 (33' st Terracciano sv), Bennacer 6 (1' st Jimenez 5.5); Pulisic 6 (40' st Chukwueze sv), Reijnders 7, Leao 6 (40' st Gabbia sv); Abraham 6 (33' st Camarda sv). In panchina: Sportiello, Torriani, Jovic, Okafor, Zeroli, Thiaw, Bartesaghi. Allenatore: Conceicao 6.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 5.5 (18' st Bisseck 6.5), De Vrij 7, Bastoni 6 (18' st Carlos Augusto 6); Dumfries 5, Barella 6, Calhanoglu 5.5 (18' st Zielinski 6), Mkhitaryan 5.5 (31' st Frattesi 6), Dimarco 5.5 (31' st Zalewski 6.5); Thuram 6, L. Martinez 5.5. In panchina: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Darmian, De Pieri, Taremi. Allenatore: Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.5

NOTE: serata serena; terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori: 80.000 circa. Ammoniti: Bastoni, Dumfries. Angoli: 11-8 per l’Inter. Recupero: 1'; 5'.

Pareggio e tanta intensità a San Siro tra Milan e Inter, che chiudono la terza stracittadina stagionale sull'1-1. Ad aprire le danze la rete nel finale di primo tempo siglata da Reijnders, per il vantaggio rossonero, durato fino al 93', ovvero fino al gol pareggio firmato De Vrij. Sfortunati i nerazzurri, che hanno colpito tre pali con Bisseck, Thuram e Dumfries.

Il primo squillo del match, dopo sette minuti, è di stampo interista, sul suggerimento interno di Barella per Lautaro e il seguente appoggio dell’argentino per il tap-in vincente di Dimarco ma il gol è annullato dall’assistente per l’offside del capitano nerazzurro (con conferma da parte del Var). Derby da subito vivo, anche se all’euforia del primo quarto d’ora segue poi un progressivo riequilibrio dei ritmi, complice l’attenzione di entrambe le squadre nell’impostare le proprie manovre. Al 33' altra rete annullata all’Inter, stavolta con Barella in posizione irregolare al momento del servizio per il colpo a rete di Lautaro.

La risposta del Milan arriva però al 38', sulla conclusione dalla distanza di Reijnders che Sommer respinge in tuffo. Pericoloso il tentativo dell’olandese, che si rifarà allo scadere del primo tempo, insaccando al 45' il tap-in dell’1-0 milanista nato dalla transizione veloce conclusa dal tiro di Leao respinto da Sommer proprio sui piedi del centrocampista in maglia 14. Colpo duro per l’Inter, che al rientro in campo trova ancora i rossoneri ben piazzati nel loro schieramento, provando così ad aumentare la sua presenza nella metà campo avversaria, senza trovare però facilmente i giusti varchi offensivi. Al 67' è il neo entrato Bisseck a sfiorare l’1-1, spizzando su corner il pallone, che sbatte sul palo alla sinistra di Maignan.

Questo è il montante che il Milan dovrà tornare a ringraziare all’82', ancora su corner, stavolta con Thuram che non riesce così a spedire in rete il pallone. Non c'è due senza tre, perchè è in pieno forcing finale interista che nuovamente quel palo respinge la deviazione di Dumfries.

Infine, al terzo dei cinque minuti di recupero l’Inter trova il meritato pareggio: sul cross di Bisseck, sponda del neo acquisto e neo entrato Zalewski a favorire il tap-in decisivo di De Vrij. E’ il difensore olandese a decidere così la gara di San Siro. Il derby termina con un pari, cosa che non accadeva dal 2021.