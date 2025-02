La Fiorentina batte 2-1 il Genoa e sogna la zona Champions

RETI: 9' pt Kean, 29' pt Gudmundsson; 9' st De Winter. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6.5; Dodo 6, Pongracic 5.5, Ranieri 6, Gosens 6.5; Richardson 6 (11' st Comuzzo 6), Mandragora 6.5; Folorunsho 6.5, Gudmundsson 6.5, Beltran 6 (26' st Parisi 6); Kean 7 (38' st Kouame sv). In panchina: Terracciano, Martinelli, Sottil, Valentini, Moreno, Caprini, Harder, Rubino. Allenatore: Palladino (squalificato, in panchina il vice Citterio) 6.5. GENOA ( 4-3-3): Leali 6; Sabelli 5 (37' st Ekhator sv), De Winter 6.5, Vasquez 6, Martin 5; Thorsby 6 (20' st Ekuban 5.5), Frendrup 6, Masini 6 (37' st Badelj sv); Cornet 5 (1' st Vitinha 6.5), Pinamonti 6, Miretti 5.5 (20' st Messias 6). In panchina: Siegrist, Sommariva, Kassa, Matturro, Northon-Cuffy, Zanoli, Venturino. Allenatore: Viera 6. ARBITRO : Collu di Cagliari 5.5. NOTE : Pomeriggio freddo; terreno di gioco in ottime condizioni. Il secondo tempo ha visto nel ruolo di uno degli assistenti arbitrali il quarto uomo Santoro in virtù dell’infortunio occorso all’assistente Tolfo. Spettatori: 19mila circa. Ammoniti: Beltran, Folorunsho, Comuzzo, De Winter. Angoli: 8-1 per il Genoa. Recupero: 1'; 5'.

La Fiorentina supera 2-1 il Genoa tra le mura amiche dello stadio 'Artemiò Franchi e raggiunge momentaneamente la Lazio al quinto posto in classifica con 39 punti, a una sola lunghezza dalla Juventus quarta. Decidono le reti di Kean al 9' e Gudmundsson al 30', mentre per il Genoa al 10' della ripresa arriva il gol della bandiera di De Winter. Rossoblù restano al 12 posto in classifica a quota 26.

I padroni di casa hanno fatto la partita in avvio, mettendo sotto i liguri. A segnare è prima Kean (rete straordinaria), rapace nel deviare da dentro l’area una punizione battuta dai 25 metri di Mandragora. A imitarlo poco dopo è Gudmundsson, per il classico gol dell’ex, che ha raccolto un assist da sinistra di Gosens. In entrambe le circostanze la difesa ospite si è fatta trovare completamente impreparata. Il Genoa non è poi riuscito ad accorciare le distanze prima dell’intervallo anche in virtù di un errore clamoroso di Cornet, al 37', servito bene da Pinamonti. Il calciatore ivoriano di nazionalità francese, sostituito all’intervallo da Vitinha, solo davanti a De Gea ha alzato troppo la conclusione.

Torna alla vittoria la Salernitana che supera di misura la Cremonese non senza qualche patema. La Salernitana potrebbe sbloccare il risultato già nella prima frazione di gara quando Cerri, al 43', colpisce il palo su rigore, concesso per un fallo di mano in area di Bianchetti. Ad inizio ripresa, e dopo qualche brivido al 10' con Collocolo che si è visto ribattere da Christensen una occasione irripetibile per il vantaggio, la Salernitana passa. E’ l’11 quando un tiro cross di Njoj si infrange sul palo, Raimondo si avventa sulla ribattuta e deposita la sfera in rete. I granata potrebbero raddoppiare al 29' quando Soriano lancia Verde che, a tu per tu con Fulignati, non calcia, preferendo l’appoggio a Tongya che calcia a rete, con Bianchetti prima e il portiere grigiorosso poi che evitano la segnatura.