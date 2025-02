La Roma riprende il Napoli al 92', finisce 1-1 all'Olimpico

Roma-Napoli 1-1

RETI: 28' pt Spinazzola; 47' st Angelino.

ROMA (4-3-3): Svilar 5.5; Rensch 6 (35' st Baldanzi sv), Mancini 5.5, Ndicka 6.5, Angelino 7; Kone 6 (10' st Paredes 6), Cristante 5 (19' st Dovbyk 5.5), Pisilli 5.5; Soulè 6, Shomurodov 6 (35' st Dybala sv), El Shaarawy 5.5 (10' st Saelemaekers 7). In panchina: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Hummels, Celik, Dahl. Allenatore: Ranieri 6.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6.5, Spinazzola 7; Anguissa 6.5, Lobotka 6, McTominay 6.5; Politano 6 (41' st Raspadori sv), Neres 6 (31' st Mazzocchi sv), Lukaku 6.5 (36' st Simeone sv). In panchina: Turi, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Billing, Marin, Ngonge, Hasa. Allenatore: Conte 6.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.

NOTE: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Politano, Kone, Pisilli. Angoli: 3-2 per il Napoli. Recupero: 1'; 5'.

Napoli spreca un’occasione d’oro per tentare la fuga sull'Inter. A Roma, nell’ultima gara valida per la 23/a giornata di Serie A, i partenopei vengono raggiunto al 92' ed escono con un solo punto dall’Olimpico. Spinazzola sblocca il risultato al 29' del primo tempo con un pallonetto a scavalcare Svilar in uscita azzardata. Nella ripresa al 92', in pieno recupero, Angelino pareggia i conti con un tiro al volo a incrociare sul cross di Saelemakers. La capolista sale così a 54 punti, a +3 sull'Inter, mentre i giallorossi avanzano a quota 31.