Calciomercato, chiusura vicina: ufficiali Gimenez al Milan, Zaniolo alla Fiorentina e Okafor al Napoli. Rossoneri scatenati: mani su Joao Felix e Sottil

L'Italia del calcio non era più abituata a una mèsse abbondante negli ultimi giorni di calciomercato. Ma le ultime ore si tanno rivelando bollenti, soprattutto se si guarda in casa Milan. I rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Gimenez per l'attacco e stanno spingendo forte per il prestito di Joao Felix dal Chelsea e per l'arrivo di Sottil dalla Fiorentina che, nel frattempo, ha benedetto la firma di Zaniolo. In uscita dal Milan, invece, c'è Okafor, in direzione Napoli: l'affare si è concretizzato dopo che i partenopei non sono riusciti a prendere Saint-Maximin.