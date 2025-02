Goal collection Serie D, prosegue il testa a testa tra Siracusa e Reggina, domenica lo scontro diretto al Granillo. Torna alla vittoria il Sambiase, balzo Igea

Nessuno scossone in seno al girone I di serie D laddove in vetta il Siracusa batte, secondo copione, il Pompei nel segno di Andrea Russotto, autore di un assist per Marco Palermo, che sblocca la partita, e del gol che mette in ghiaccio il match. Ancora più netta la vittoria della Reggina che si impone ad Acireale con due gol per tempo. Le reti di Barillà e Ragusa lanciano gli amaranto che nel secondo tempo legittimano il successo con la doppietta personale di Barillà e la rete di Barranco. Torna al successo il Sambiase che deve attendere un tempo per avere ragione della Sancataldese . Ferraro e Solomon i marcatori giallorossi che permettono al Sambiase di blindare il 3•posto a 6 punti dalla vetta. Perde contatto la Scafatese che non va oltre lo 0-0 in casa del Paternò. Canarini oggi distanti 9 punti, massimo distacco accumulato dall’11 di Atzori che rischia di veder fuggire Siracusa e Reggina.

Pokerissimo della Vibonese, spietata quanto serve nel secondo tempo per portare i 3 punti contro il Castrum Favara. Ancora una volta in evidenza Alagna, autore di una doppietta, ad opera di Castillo Rodriguez e Pietro Terranova le reti del definitivo 4-0.

Sotto di un gol, tra le mura amiche, la Nissa riesce nel ribaltare il Locri passato in vantaggio con Pipicella. Biancoscudati che passano con Agnello, e solo nel finale del

Match, con El Tato Diaz fondamentali per il 2-1 finale.

Un gol per parte tra Enna e Sant’Agata: ospiti in vantaggio con la rete di Catalano, gialloverdi che quantomeno portano 1 punto a casa grazie alla rete dell’ex di turno Giorgio Cicirello.

Seconda affermazione consecutiva per la Nuova Igea Virtus corsara all’Esseneto per due reti a zero. I giallorossi indirizzano il match grazie alle reti di Calafiore e Gambino.

Ben più rotonda l’affermazione del Ragusa corsaro a Licata. Iblei in vantaggio con Ejjaki, gialloblù che rimettono il match nuovamente in parità, dopo appena un minuto con la rete del solito Minacori.

Ragusa in grande spolvero, approfitta di un Licata decisamente opaco. Conto chiuso dalle reti di Crisci, Ejjaki e Corigliano.

Goal collection che viene chiusa a quota 24 marcature, ottimo bottino, in attesa del big match di domenica prossima quando al Granillo, Reggina e Siracusa si affronteranno per il big match del campionato, crocevia stagionale che potrebbe rivelarsi decisiva sul proseguo di un girone di ritorno tutto da gustare.