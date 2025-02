Coppa Italia, Bologna in semifinale: battuta 1-0 l'Atalanta. Decisiva la rete di Castro

Atalanta - Bologna 0 - 1

RETE: 35'st Castro

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio 5.5; Toloi 6 (27'st Posch 6), Hien 5.5, Djimsiti 6; Bellanova 5.5, De Roon 6, Ederson 6.5, Zappacosta 5.5 (14'st Cuadrado 6.5); Pasalic 6 (14'st Samardzic 5.5); De Ketelaere 6 (21'st Brescianini 6.5), Retegui 5.5 (14'st Maldini 5.5). In panchina: Rossi, Dajcar, Sulemana, Ruggeri, Palestra, Del Lungo, Obric. Allenatore: Gasperini 5.5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 6.5, Beukema 6.5, Lucumì 6.5, Lykogiannis 7; Freuler 6, Pobega 6.5 (33'st Casale 6); Odgaard 6.5 (40'pt Dominguez 6.5), Fabbian 6.5 (21'st Moro 6), Ndoye 6; Dallinga 5.5 (33'st Castro 7.5). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Calabria, El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi, De Silvestri, Miranda. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 5.5

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 20.492. Ammoniti: Holm, De Roon, Ndoye. Angoli: 4-3. Recupero: 2', 6'.

Il Bologna trionfa 1-0 contro l’Atalanta, decisiva la rete di Castro al 35' della ripresa che elimina i bergamaschi e manda in semifinale i rossoblù. Si ferma il cammino degli uomini di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Cesena, la squadra di Italiano affronterà invece la vincente di Juventus-Empoli, match in programma il 26 febbraio. Il 4-2-3-1 pensato da Vincenzo Italiano ha creato qualche grattacapo ai padroni di casa che hanno fatto fatica a trovare le solite trame di gioco. La prima vera occasione è stata creata al 7' da Ederson, il brasiliano ha scodellato un pallone filtrante per De Ketelaere, il belga ha contato i rimbalzi prima di calciare, ma la conclusione è stata deviata in corner da Skorupski. Al 19' è arrivata la risposta dei felsinei, il tiro di Ndoye è terminato sul fondo senza impensierire Rui Patricio. I nerazzurri si sono affidati più all’iniziativa dei singoli, al 42' Hien - dopo un’azione personale - ha provato a sorprendere tutti con un tiro dal limite impreciso. Nella ripresa l’inerzia non è cambiata, i padroni di casa hanno provato a sfruttare le corsie esterne, gli ospiti hanno atteso cercando di approfittare delle ripartenze: dopo sei minuti Djimsiti ha tentato l’affondo, il tiro di Bellanova è stato intercettato ancora una volta da Skorupski.

Al quarto d’ora della ripresa Pobega è andato vicino alla rete del vantaggio, decisivo l’intervento di Rui Patricio, in campo al posto dell’infortunato Carnesecchi (probabile il recupero nella sfida contro il Club Bruges di Champions League). Gasperini ha mandato subito in campo Maldini e Posch, i due nuovi arrivati nel mercato invernale: al 29' l’ex Monza, solo davanti a Skorupski, non è riuscito a concretizzare l’assist di Brescianini. A dieci minuti dal termine il Bologna ha trovato il gol del vantaggio su calcio di punizione, perfetto il cross di Lykogiannis, Castro ha anticipato Hien segnando l’1-0 con un gran colpo di testa.