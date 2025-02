Un calciomercato invernale con i botti. Milan scatenato con Gimenez e Joao Felix, Fagioli alla Fiorentina

Dietro al club rossonero, a sorpresa, il Como . La neopromossa di proprietà indonesiana ha stabilito il record di investimenti con quasi 50 milioni per Ikonè (a, Fiorentina), Diao (a, Betis), Butez (p, Anversa), Caqueret (c, Lione), Alli (c, svincolato), Valle (d, Barcellona), Vojvoda (d, Torino), Smolcic (d, Rijeka), Douvikas (a, Celta Vigo) e Azon (a, Real Saragozza) al netto della cessione di Cerri (a, Salernitana), Barba (d, Sion), Curto (d, Sampdoria), Belotti (a, Benfica), Audero (p, Palermo), Verdi (a, Sassuolo) e Mazzitelli (c, Sassuolo).

Regina del mercato di gennaio è stat senza dubbio il Milan , protagonista di una vera e propria rivoluzione che ne cambieranno le formazioni titolari: via Calabria (d, Bologna), Morata (a, Galatasaray), Bennacer (c, Marsiglia) e Okafor (a, Napoli) entrano Walker (d, Manchester City), Gimenez (a, Feyenoord), Bondo (c, Monza), Joao Felix (a, Chelsea) e Sottil (a, Fiorentina).

Erano anni che il cosiddetto "mercato di riparazione" non era così effervescente e vedeva tanti colpi importanti. Sugli scudi anche la Juventus che ha ufficializzato l’arrivo di Kelly dal Newcastle, il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni per un’operazione complessiva da 17,5 milioni più bonus. Ma non solo: arrivano anche Kolo Muani (a, Psg), Alberto Costa (d, Vitoria Guimaraes) e Renato Veiga (d, Chelsea). Ceduti Fagioli (c, Fiorentina), Danilo (d, Flamengo) e Arthur (c, Girona).

Il Napoli di Antonio Conte in extremis ha dato ad Antonio Conte un attaccante di alto livello che possa sostituire Kvaratskhelia ceduto al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro più 5 milioni di bonus: arriva dal Milan l’attaccante svizzero Noah Okafor, in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, di cui 1,5 di prestito oneroso e 23,5 per l’acquisto definitivo. Alla corte di conte arrivano anche Scuffet (p, Cagliari), Hasa (c, Lecce) e Billing (c, Bournemouth). Lasciano Napoli Mario Rui (d, svincolato), Caprile (p, Cagliari), Folorunsho (c, Fiorentina) e Zerbin (d, Venezia)

Se i campioni d’Italia dell’Inter sono rimasti piuttosto defilati nel mercato di gennaio (preso il solo Zalewski dalla Roma, ceduti Palacios al Monza, Buchanan al Villareal e Radu al Venezia), più attive sono state le romane.