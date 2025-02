Chi è Manuel Parlato, il giornalista "tifoso" del Napoli licenziato in diretta su Sportitalia da Michele Criscitiello

L'argomento è viral sul web e sui social. Il giornalista Manuel Parlato, collaboratore e inviato a seguito del Napoli per la tv Sportitalia, è stato licenziato in diretta da Michele Criscitiello, patron dell'emittente visibile sul canale 60 del digitale terrestre. L'episodio ha suscitato reazioni nel mondo del giornalismo sportivo e tra i tifosi, con espressioni di solidarietà nei confronti di Parlato. Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della SSC Napoli, ha espresso il suo sostegno al giornalista. Ma conosciamo meglio Parlato.

Chi è Manuel Parlato

Manuel Parlato è un giornalista sportivo italiano, nato il 24 giugno 1975 a Napoli. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ha intrapreso una carriera nel giornalismo sportivo, collaborando con emittenti come Sportitalia e Canale 21. Oltre alla sua attività giornalistica, è noto per essere stato un pioniere del padel in Campania e nel Sud Italia.