Criscitiello sul licenziamento di Manuel Parlato: "Ha fatto il tifoso. Vivete in un paese di falso moralismo, non venitemi a fare lezioni"

"Noi abbiamo bastonato in tutte le salse anche Inter e Milan. Una cosa è l'ironia ed un'altra cosa è criticare giornalisticamente . II Milan, il sottoscritto lo ha massacrato, ma non c'è stato un milanista che si è lamentato. C'è una cosa che si chiama libertà di opinione e di informazione . leri la gente non ha visto tutte le sei ore di calciomercato, ma molti hanno visto solo venti secondi di trasmissione ed è successo il casino con i napoletani per la gag di Tancredi sui mancati acquisti del Napoli. Il putiferio nasce da quello, ma cosa c'è di offensivo non lo capisco. Non abbiamo offeso Napoli come città, ma ironia sul mercato e su giocatori che ha chiesto.

Michele Criscitiello , giornalista e proprietario dell'emittente televisiva Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) ha parlato oggi pomeriggio in diretta televisiva esprimendo le proprie considerazioni sul caso Manuel Parlato , il giornalista inviato del Napoli per Sportitalia licenziato ieri sera in diretta televisiva.

Manuel è un grandissimo giornalista cronista d'assalto e persona d'oro. Nell'ultimo periodo però faceva troppo il tifoso e poco il cronista. Nessuno ha detto nulla quando Parlato prende in giro Albanese sulla Juventus perchè è 100 punti sotto. Non mi va bene se Manuel, sapendo e conoscendo la linea editoriale, essendo un collaboratore da Napoli e non un dipendente, sa bene che se deve fare un collegamento del genere deve confrontarsi con la redazione e non farla a tradimento. Se ha visto che Tancredi non c'è allora non può avere un confronto. Questa televisione accetta il confronto, ma se uno dei due non è presente allora non posso tollerare che si faccia un confronto con la controparte assente . Manuel è un amico e grande professionista, ma qui ci sono delle regole. Palmeri è un fenomeno nel fare intrattenimento sportivo.

Quando dici una cosa sul Napoli ne succedono mille, perché l'informazione napoletana è forte ma ingigantisce tutto. Però non venitemi a fare lezioni, perchè la critica è sana e se parliamo del Milan non c'è nessun milanista che si lamenta. Casa Milan dovrebbe chiamarci ogni minuti, è una questione di stile ed alla SSC Napoli manca lo stile. Nicola Lombardo faceva il vice-direttore a Sky ed ora invece è il buttafuori di De Laurentiis. Oggi interrompe la conferenza stampa di Manna per dare solidarietà a Parlato e due settimane fa Manuel parlato è stato cacciato da Castel Volturno per aver fatto un video su Kvaratskhelia. Noi diciamo che ha ragione Conte che meritava un sostituto di Kvara, ma al Napoli non va bene. Vivete in un paese di falso moralismo, parla di coraggio quando però Palmeri dormiva con il figlio.

"A parti invertite sarebbe stato Palmeri ad essere mandato a casa"

Lombardo quando interviene deve ricordarsi che due settimane fa ha cacciato Parlato da Castel Volturno, chiamandomi dicendo di cambiare corrispondente ed io ho difeso Manuel. Ribadisco che Parlato ha sbagliato in quella circostanza, così come in un'altra circostanza facendo troppo il tifosi. Manuel resta un grande professionista, ma ieri ha sbagliato. A parti invertite sarebbe stato Palmeri ad essere mandato a casa"