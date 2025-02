La "gag" di Tancredi Palmeri sul calcio mercato del Napoli che ha fatto infuriare i tifosi partenopei VIDEO

Durante la trasmissione di Sportitalia dedicata alla chiusura del calciomercato invernale, il giornalista Tancredi Palmeri ha messo in scena una gag all'Hotel Sheraton di Milano che ha suscitato diverse reazioni. Dopo il tradizionale "gong" che segna la fine delle trattative, Palmeri ha chiuso simbolicamente la porta della sala per poi riaprirla più volte, fingendo di cercare alcuni giocatori associati al Napoli durante il mercato. Tra i nomi menzionati ironicamente vi erano Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin, tutti obiettivi sfumati per il club partenopeo. Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha partecipato alla scenetta suggerendo di verificare anche la presenza di Okafor.

Questa rappresentazione ironica è stata percepita da alcuni tifosi del Napoli come una presa in giro nei confronti della società e della sua campagna acquisti. Le reazioni sui social media sono state immediate, con molti sostenitori azzurri che hanno espresso il proprio disappunto per quella che è stata vista come una mancanza di rispetto.