Juve salvata da una doppietta di Kolo Muani, il Como lotta ma deve arrendersi nel finale (1-2)

COMO-JUVENTUS 1-2

MARCATORI: 35'pt Kolo Muani, 46'pt Diao; 43'st Kolo Muani (rig.).

COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Smolcic 6, Goldaniga 6, Dossena 5.5, Alex Valle 5.5 (28'st van der Brempt sv; 34'st Fellipe Jack sv); Da Cunha 6 (36'st Engelhardt sv), Perrone 6; Strefezza 6.5, Nico Paz 6, Diao 6.5 (28'st Douvikas 5.5); Cutrone 6.5 (19'st Ikoné 5.5). In panchina: Vigorito, Reina, Iovine, Braunoder, Chinetti, Caqueret, Lesjak. Allenatore: Fabregas 6.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6.5; Weah 6.5, Gatti 6.5, Renato Veiga 6, Savona 5.5 (1'st Kelly 5); Locatelli 6 (17'st Thuram 6), Koopmeiners 5.5 (17'st Douglas Luiz 6); Nico Gonzalez 6 (32'st Conceiçao 6), McKennie 6, Yildiz 6 (22'st Mbangula 6); Kolo Muani 7.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Vlahovic, Adzic, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta 6.5.

ARBITRO: Abisso di Palermo 6.

NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Savona, Alex Valle, Strefezza, Goldaniga. Angoli 9-1 per il Como. Recupero: 2'; 5'.

Al Como restano i complimenti per l'atteggiamento e la partita di altissimo livello, ma i tre punti tornano a casa con la Juventus. Un copione che spesso si è visto contro le big, al 'Sinigaglià, si ripete anche stavolta: Kolo Muani firma la doppietta, sale a cinque gol in tre gare e sigilla il 2-1 bianconero. Spingono subito i padroni di casa, con Nico Paz a impegnare Di Gregorio. La Juventus fatica a sfondare e costruisce pochissime chances, mentre i lariani fanno paura: fatica tantissimo Savona sulle folate offensive di Strefezza e Diao, dominio biancazzurro. La gara, dopo tanta sofferenza, si sblocca al 35': uno-contro-uno di Kolo Muani, che annichilisce Dossena e colpisce di potenza col sinistro, è 1-0. Il Como però non demorde e pareggia nel recupero: cross di Cutrone, testa di Diao e si va al riposo sull'1-1. L’ex Betis sfiora la doppietta, ma Di Gregorio è un muro: il portiere è decisivo su di lui e su Strefezza.

Da qui ha inizio una gara di nervi, a suon di cambi: Fabregas prova tre diverse soluzioni in attacco, Motta rivoluziona l'attacco e gli esterni. Alla fine, dopo qualche brivido nella sua area, la spunta la Juventus. Butez effettua un’uscita folle e causa un rigore, che Kolo Muani si prende con personalità: gol all’88' e vittoria per 2-1 della Juventus. La reazione del Como si limita alla traversa di Dossena e i lariani, pur con l’onore delle armi, restano fermi a quota 22 punti e a +2 sulla terzultima. Juventus nuovamente quarta, almeno finché non risponderanno Lazio e Fiorentina, con 43 punti e un +1 sulle inseguitrici. Motta e i suoi vincono due gare di fila, un inedito in questa fase della stagione dopo le tante difficoltà, e si avvicinano nel migliore dei modi ai playoff di Champions League contro il PSV.