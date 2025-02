Pinamonti salva il Genoa a Torino dopo l'autogol di Thorsby. Finale incandescente: ai granata manca un rigore

TORINO-GENOA 1-1

MARCATORI: 47'pt autogol Thorsby, 23'st Pinamonti.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic 6; Walukiewicz 6, Coco 5, Maripan 6, Sosa 6 (26'st Biraghi 6); Ricci 6, Tameze 6 (30'pt Gineitis 6); Lazaro 6.5 (26'st Pedersen 6), Vlasic 7 (40'st Sanabria sv), Karamoh 5.5 (26'st Casadei 6); Che Adams 5.5. In panchina: Paleari, Donnarumma, Masina, Elmas, Salama, Dembele, Linetty. Allenatore: Vanoli 6.

GENOA (4-3-3): Leali 6; Sabelli 6, Vasquez 6.5, Matturro 6.5, Martin 6; Thorsby 5, Badelj 5.5 (16'st Masini 6), Frendrup 5.5; Vitinha 5 (7'st Messias 6.5), Pinamonti 7 (33'st Ekuban 6), Miretti 5.5 (7'st Zanoli 6.5). In panchina: Siegrist, Sommariva, Onana, Bani, Norton-Cuffy, Ekhator, Cuenca, Kassa, Venturino.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Coco, Messias, Ricci, Matturro. Angoli: 4-2. Recupero: 2'pt, 6'st.

Un gol a testa e un punto ciascuno per Torino e Genoa: nel primo tempo meglio i granata che la sbloccano nel recupero grazie all’autogol di Thorsby. Nella ripresa escono i rossoblù e Pinamonti insacca per il definitivo 1-1. Tanti innesti dal mercato per Vanoli che però lascia in panchina le novità e punta sull'usato sicuro: Ricci e Tameze in mediana con Lazaro, Vlasic e Karamoh a sostegno di Che Adams. Vieira rinuncia a Zanoli, ancora non al top dopo l’influenza, e rispolvera Matturro al posto dello squalificato De Winter. Davanti c'è Vitinha nel tridente con Miretti e Pinamonti. Torino padrone del campo in un primo tempo in cui è la vivacità di Vlasic a fare la differenza. Il 10 granata chiama Leali al primo intervento della gara con i pugni, poi imbuca per Che Adams che va giù in area di rigore dopo un contatto con Vasquez: Feliciani fa giocare. Ancora Vlasic si accende e il portiere del Genoa para in due tempi mentre alla mezzora si ferma Tameze per un problema muscolare e Vanoli, costretto al cambio, getta nella mischia Gineitis. Karamoh punta l'area da sinistra e calcia sul secondo palo ma non prende lo specchio. Proprio quando lo 0-0 sembra epilogo scontato per la prima frazione, ecco il meritato vantaggio Torino: al minuto 47, su un corner teso di Lazaro, la sfiora Vitinha e poi tocca Thorsby che insacca nella sua stessa porta.