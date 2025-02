Al Via del Mare vince la noia: Lecce-Bologna finisce 0-0

Pareggio con tanto equilibrio e nessun gol a Lecce tra i salentini e il Bologna , in una sfida dai pochi acuti ma dalla grande intensità e corsa . Anche un gol annullato nel finale a Dallinga per la squadra di Vincenzo Italiano , che con questo pari non riesce a scavalcare il Milan e resta ancorata all’ ottavo posto , mentre il Lecce conquista un punto comunque importante dopo la vittoria contro il Parma .

Avvio di gara propositivo per le due squadre, con qualche sbavatura difensiva concessa però dal Bologna, come al minuto 18, quando Lykogiannis è leggero sulla pressione di Pierotti, che ruba palla al greco e si invola verso Skorupski, bravo prima ad impedire all’argentino di saltarlo e poi a respingere sul successivo tentativo di Helgason. Chance Lecce, dunque, ma dopo una prima fase accesa la partita sembra bloccarsi, con i giallorossi ben messi in campo e coraggiosi nell’attaccare il reparto difensivo del Bologna anche in fase di non possesso.

Tanti contrasti e duelli, la formazione di Italiano è sempre più sugli scudi davanti a un Lecce che chiude in crescendo il suo primo tempo. Equilibrio complessivo che sembra essere una costante anche a inizio ripresa, con il risultato che non si sblocca e le occasioni che faticano ad arrivare, da una parte e dall’altra.