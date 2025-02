Arnautovic decide Inter-Fiorentina in mezzo alle polemiche, nerazzurri a -1 dal Napoli

INTER-FIORENTINA 2-1

Marcatori: 28' aut. Pongracic, 44' Mandragora (impianto), 7' st Arnautovic.

INTER (3-5-2): Summer 6; Pavard 6, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5 (19' st Zalewski 6); Darmian 5,5, Barella 7, Calhanoglu 6 (1' st Zielinski 6,5), Mkhitaryan 5,5 (19' st Frattesi 6), Carlos Augusto 6,5; Thuram 6 (27' Arnautovic 6.5, 31' st Taremi sv), Lautaro Martinez 7. In panchina: J. Martinez, Calligaris, de Vrij, Correa, Asllani, Bisseck. Allenatore: Inzaghi 6,5.

FIORENTINA (4-4-1-1): de Gea 6,5; Moreno 5,5 (21' st Zaniolo 6), Pongracic 5,5, Ranieri 5,5, Gosens 6; Dodò 6, Richardson 5.5 (17' st Cataldi 6), Mandragora 6.5 (36' st Gudmundsson sv), Parisi 5.5 (17' st Folorunsho 6); Beltran 5,5 (21'st Fagioli 6); Kean 6. In panchina: Terracciano, Martinelli, Colpani, Ndour, Caprini. Allenatore: Palladino 5.5. Arbitro: La Penna di Roma 5.

NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Inzaghi, Palladino, Mkhitaryan, Richardson, Parisi, Calhanoglu, Kean, Zalewski, Barella. Angoli 8-1. Recupero: 2', 4'.