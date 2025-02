Goal collection Serie D: Il Siracusa da una spallata al campionato, sconfitta la Reggina al Granillo. Terza vittoria consecutiva per la Nuova Igea Virtus

Scacco matto alla Reggina. Il Siracusa con appena 2 mosse si consolida in vetta alla classifica aumentando il proprio vantaggio nello scontro al vertice. Amaranto che vanno negli spogliatoi avanti di un gol grazie all’1-0 di Girasole, copione ribaltato nella ripresa grazie alla doppietta di Joaquin Suhs, centrale difensivo goleador per l’occasione.

Perde contatto il Sambiase che mette la freccia con la rete di Umbaca, parità che viene ristabilita a 10 dal termine dalla rete di Pelle che permette al Locri un prezioso punto in chiave salvezza.

Torna alla vittoria la Scafatese che al “Vitiello” batte l’Akragas per 3-1. A segno il totem Ciro Foggia, raddoppio di Neglia, ospiti che dimezzano lo svantaggio con Lo Faso ma devono capitolare dinnanzi alla rete del definitivo 3-1 ad opera di Santarpia.

Blitz in terra siciliana per la Vibonese che appaia la Scafatese al 4°posto battendo la Sancataldese a domicilio. Una rete per tempo, quella di Terranova, nuovo capocannoniere del campionato, e a tempo praticamente scaduto di Milazzo. Uno a uno tra Pompei e Nissa. Campani in vantaggio con la rete di rapina di Puntoriere, arriva over time l’1-1 di Diaz con un’incornata da vero ariete dell’area di rigore.