Il Milan cade in Olanda sul campo del Feyenoord: rossoneri "traditi" da Maignan

Feyenoord - Milan 1-0

Marcatore: 3'pt Paixao

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther 6.5; Read 7 (34'st Mitchell sv), Beelen 7, Hancko 7, Smal 6.5 (25'st Bueno 6); Moder 6.5, Milambo 6.5, Timber 7 (34'st Osman sv); Hadj Moussa 6, Ueda 6 (1'st Carranza 6), Paixao 7.5 (40'st Ivanusec sv). In panchina: Andreev, Ka, 'T Zand, Van Den Elshout, Giersthove, Redmond. Allenatore: Bosschaart 7.

Milan (4-2-3-1): Maignan 5; Walker 5, Thiaw 5.5 (15'st Tomori 6), Pavlovic 6, Hernandez 5; Fofana 5.5, Reijnders 5.5; Pulisic 5 (15'st Chukwueze 5.5), Joao Felix 5, Leao 5 (38'st Abraham sv); Gimenez 5 (38'st Camarda sv). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Terracciano. Allenatore: Conceicao 5

Arbitro: Sánchez (Esp) 6

Note: serata piovosa, campo in buone condizioni. Ammoniti: Thiaw, Smal, Milambo. Angoli: 6-5 per il Milan. Recupero: 4'; 6'.

Un Milan spento e privo di idee si ferma nel diluvio torrenziale di Rotterdam contro il Feyenoord, vittorioso con merito per 1-0 nell’andata dei playoff di Champions League. È una papera di Maignan in avvio a regalare di fatto il gol vittoria ai rivali, che si presentano così con fiducia al match di ritorno della prossima settimana. Dopo soli tre minuti, Paixao prende palla dalla destra, si accentra sul sinistro e calcia debolmente sul primo palo ma il portiere francese si fa goffamente sfuggire il pallone, con gli avversari che firmano così l'1-0. Gli ospiti accusano il colpo e i biancorossi sembrano viaggiare a velocità doppia. Gli uomini di Conceicao non riescono a pungere e rischiano al 36', quando Paixao ci riprova con un destro a giro dalla distanza che scheggia la traversa e termina alto. Pochi minuti dopo, una palla persa in zona offensiva dagli olandesi scatena il contropiede rossonero con Leao che entra in area ma si addormenta prima di concludere, facendosi rimontare da Read.