Europa League: Moura replica a Celik, Roma-Porto finisce 1-1

Arbitro: Stieler (Ger) Reti: 50' pt Celik, 22' st Moura

Recupero: 6' e 5'

Angoli: 6-4 per la Roma

Espulso: Cristante

Ammoniti: Pellegrini, Varela, Celik, Konè, Cristante e Otavio per gioco falloso. Francisco Moura e Saelemaekers per proteste.

Ranieri sceglie a sorpresa Celik e Cristante al posto di Hummels e Paredes. C'è anche Pellegrini con Dybala e Dovbyk. Per Anselmi tridente d’attacco con Rodrigo Moura; Borges e Samu. Buon avvio dei giallorossi costantemente in pressione sulla difesa dei portoghesi nei primi minuti con Dovbyk e Konè subito pericolosi. Chance anche per il Porto in contropiede. Aghehowa libera Moura, solo davanti a Svilar. Il giovanissimo decide di mettere in mezzo invece di tirare e trova l’ottima lettura difensiva di Cristante che spazza. Siamo poso dopo il quarto d’ora di gioco quando arriva la prima ammonizione del match per Pellegrini per fallo su Eustáquio. Varela è invece il primo giocatore del porto ad essere ammonito per una brutta entrata su Dybala che lo costringerà ad uscire a pochi minuti dalla fine del primo tempo per il colpo subito al ginocchio. Lo sostituisce Baldanzi. Per il resto la squadra di Ranieri controlla agevolmente il gioco rendendosi pericolosa a intermittenza. Il Porto prova a replicare in contropiede non arrivando quasi mai dalle parti di Svilar. E proprio mentre il primo tempo sembra avviato a chiudersi a reti bianche arriva il vantaggio della Roma con Celik: Baldanzi ruba palla a centrocampo e guida la transizione. Cross basso da destra per Dovbyk, anticipato in scivolata. Sul pallone vagante però il più veloce è il turco, che di prima batte Diogo Costa col destro e tutti negli spogliatoi. La ripresa riparte per la Roma con la novità Pisilli al posto di Konè ammonito e di El Shaarawy per Saelemaekers anche lui punito da un cartellino giallo. Pochi secondi e il Porto rischia subito di pareggiare. Aghehowa aggiusta per Mora, che lancia Moura nello spazio. Svilar però copre bene il primo palo e respinge il tiro. Passata la paura i giallorossi tornano a tessere la loro tela sfiorando il raddoppio prima con capitan Pellegrini e poi con Pisilli. Poi però al minuto 67 come un lampo arriva il pari del Porto con Moura: lancio lungo di Costa che mette in moto la velocità di Pepe in area. L’esterno viene rimontato, ma la palla arriva al limite per Moura, che tira di destro e trova la deviazione sfortunata, ma decisiva, di Baldanzi Subito dopo aver subito il pari la Roma perde Cristante: già ammonito, il centrocampista allarga ingenuamente il braccio e lascia la sua squadra in inferiorità numerica: due cartellini presi in nemmeno 10 minuti. Da qui in poi per i giallorossi la partita si fa dura. Gli uomini di Ranieri rischiano più volte il gol dl 2-1 ma resistono fino alla fine portandosi a Roma un pari d’oro in attesa del ritorno tra le mura amiche dell’Olimpico.