Colpo "gobbo" del Como in casa della Fiorentina: Diao e Paz trascinano la banda di Fabregas

Fiorentina - Como 0-2

Marcatori: 41'pt Diao, 21' st Nico Paz

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea 6; Dodo 5.5, Pongracic 6, L.Ranieri 5, Gosens 5.5 (25' st Parisi 5.5); Mandragora 5.5 (25'st Richardson 5.5), Cataldi 5 (9'st Gudmundsson 5.5, 28'st Ndour 6); Folorunsho 5.5, Fagioli 5.5, Beltran 5.5; Zaniolo 5.5 (9' st Colpani 5). In panchina: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Pablo Mari, Moreno, Caprini. Allenatore Palladino 5.

Como (4-3-3): Butez 6.5; Smolcic 6, Dossena 6.5, Goldaniga 6.5, Valle 6.5; Perrone 6.5 (25'st Douvikas 6), Da Cunha 6.5; Caqueret 7 (33'st Engelhardt sv.); Strefezza 6, Nico Paz 7 (33' st Ikonè sv.), Diao 7 (45'st Jack sv.). In panchina: Vigorito, Reina, Kempf, Iovine, Cutrone, Braunoder, Lesjak. Allenatore: Fabregas 7.

Arbitro: Piccinini di Forlì 5.5

Note: pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 19mila circa. Ammoniti: Gosens, Folorunsho, Gudmundsson, Goldaniga, Perrone. Angoli: 2 a 1 per la Fiorentina. Recupero: 1' pt., 6'st.

Il Como espugna il Franchi di Firenze battendo due a zero la Fiorentina e conquistando tre punti importantissimi nella corsa salvezza. Decidono le reti di Diao e Nico Paz che puniscono la squadra viola in una delle peggiori prestazioni casalinghe. Per i toscani si tratta anche di una pesante battuta di arresto alle ambizioni europee. Il Como trova il gol dell’uno a zero nella parte finale del primo tempo quando sugli sviluppi di un calcio di punizione nella trequarti ospite sfruttato male dai padroni di casa, Diao servito da Caqueret si invola verso De Gea saltando in velocità Ranieri e Cataldi, battendo l’ex portiere del Manchester United. La rete lariana è un premio ad una frazione iniziale che vede partire meglio i viola ma che man mano che passano i minuti si caratterizza per una formazione biancoblu ottimamente disposta in campo. Senza Kean squalificato, Palladino si affida a Zaniolo falso nueve ma tranne un paio di chance dell’ex prodotto del settore giovanile gigliato, la scelta non paga, anche perché Fagioli trequartista è avulso dal gioco e la coppia Beltran-Folorunsho colleziona moltissimi errori in appoggio.