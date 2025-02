L'Udinese travolge l'Empoli 3-0, doppietta di Ekkelenkamp

Udinese-Empoli 3-0

RETI: 19' pt Ekkelenkamp; 20' st Ekkelenkamp, 45' st Thauvin.

UDINESE (4-4-2): Sava 6.5; Ehizibue 6 (29' st Modesto 6), Bijol 6,Solet 6, Kamara 6; Atta 6.5 (19' st Payero 6.5), Lovric 6.5 (36'st Pafundi sv), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 7.5 (29' st Sanchez 6);Thauvin 7, Lucca 6 (36' st Bravo sv).In panchina: Padelli, Piana, Kristensen, Kabasele, Gianetti,Zemura, Zarraga. Allenatore: Runjaic 7.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri 5.5; De Sciglio 5.5, Goglichidze 5,Pezzella 5.5; Gyasi 6 (30' st Sambia 6), Henderson 5.5 (40' stKonate sv), Grassi 5, Cacace 5 (40' st Kovalenko sv); Kouamè 5,Maleh 5 (30' st Zurkowski 6); Colombo 6 (17' st Esposito 6).In panchina: Vasquez, Seghetti, Tosto, Bembnista. Allenatore: D’Aversa 5.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in discrete condizioni.Angoli: 9-5 per l’Udinese. Recupero: 1'; 4'.

L’Udinese di Runjaic continua spedita la sua corsa a metà della classifica della Serie A, piegando per 3-0 l’Empoli tra le mura amiche del Bluenergy Stadium. A fare le fortune dei bianconeri è ancora una volta Ekkelenkamp, autore di una doppietta (dopo il gol del pareggio contro il Napoli); nel finale segna anche Thauvin. I padroni di casa creano un’elevata quantità di palle gol, legittimando la vittoria. Dall’altra parte, invece, l’Empoli, ancora decimata dagli infortuni, tiene botta solo a tratti, uscendo dalla trasferta di Udine con le ossa rotte. La squadra di D’Aversa, infatti, non trova i tre punti da ben dieci giornate e rimane in piena zona retrocessione. Nel primo tempo entrambe le squadre giocano a viso aperto e ad alto ritmo. Il risultato all’intervallo premia i friulani in vantaggio al 19' su sviluppo di corner, grazie ad Ekkelenkamp, alla seconda marcatura consecutiva dopo quella contro il Napoli: l’olandese, con la punta del piede, è lesto a deviare sottoporta il tiro di Atta. Nulla da fare, dunque, per Silvestri, comunque provvidenziale un minuto prima sulla violenta conclusione di Lovric. Al 37' Bijol non capitalizza la palla del possibile raddoppio per l’Udinese. In zona offensiva produce molto pure l’Empoli, ma i toscani peccano di concretezza, specialmente con il nuovo arrivato Kouamè, per ben tre volte poco lucido in area di rigore. A inizio ripresa la difesa empolese rischia di sbandare a più riprese, mentre l’Udinese carica a testa bassa nel tentativo di chiudere definitivamente la pratica. Al 48' Thauvin, lanciato a rete, non riesce a tener botta nel duello fisico con Cacace e perde il possesso di palla; poco dopo sempre il francese calcia trovando l’opposizione di De Sciglio. Al 59', invece, Lucca colpisce il palo esterno. Dopo svariati tentativi alla fine la squadra di casa trova il sospirato 2-0 ancora grazie a Ekkelenkamp: dopo la respinta di Silvestri sul tiro di Lucca, l’ex Ajax ribatte prontamente in rete. Le sortire offensive dell’Empoli sono decisamente minori rispetto alla prima frazione. Non va, però, dimenticato l’apporto decisivo di Sava per la vittoria friulana: il portiere romeno, infatti, sul punteggio ancora di 1-0, è decisivo sui tentativi di Colombo e Gyasi, arrivati a metà secondo tempo. Infine, il pomeriggio trionfale per i ragazzi di Runjaic viene coronato dalla rete di Thauvin di testa al novantesimo minuto.