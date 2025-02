Goal collection Serie D: Siracusa a valanga sul Locri, la Reggina cala il poker a Licata. Blitz della Nuova Igea Virtus a Vibo Valentia

Il Siracusa si conferma in grande salute. Tutto facile per la capolista nel match casalingo contro il Locri. Sette le reti messe a segno dall’11 di mister Turati che va a segno nel primo tempo con Pistolesi, Alma e Maggio, replicando nella ripresa con Baldan, Longo, Convitto e Marco Palermo. Vantaggio immutato, sempre sei le lunghezze ad appannaggio degli azzurri sulla Reggina che cala il poker in casa del Licata. Due le reti per tempo, da parte degli amaranto, che vanno a segno con Giuliodori, Renelus, Perri e Provazza.

Arriva nel finale la rete di Molinaro che permette alla Scafatese di battere il Sambiase a domicilio. Canarini che operano il sorpasso, adesso terzi distanti 9 punti dalla vetta della classifica.

Blitz esterno della Nuova Igea Virtus in casa della Vibonese. Alla rete di Favo, allo scoccare della prima mezzora di gioco, si rivela decisiva la doppietta del difensore goleador Totò Maltese. Reti bianche tra Nissa e Castrum Favara, uno a uno tra Enna e Acireale, con gli etnei in vantaggio di una rete grazie a Sueva, pareggio gialloverde che porta la firma d’autore di Cristiano.

Prosegue il buon momento il Ragusa giunto alla sua terza vittoria consecutiva. Iblei che battono il Paternò, nei minuti finali del match, con Ahmetaj e Ejjaki. Decisiva la rete di Giuseppe De Luca al Pompei per battere la Sancataldese in uno scontro fondamentale in chiave salvezza. Arriva sul gong la vittoria del Città di Sant’Agata in casa dell’Akragas. Al gol di Catalano risponde Mudrinski, in pieno recupero la rete di Faccetti regala 3 punti fondamentali per il proseguo del Sant’Agata e il de profundis di un Akragas il cui futuro non dipende più soltanto dai risultati del campo.

Termina qui la nostra goal collection. A Siracusa è già partito il countdown. 24 punti darebbero la matematica e il solco di un nuovo ritorno professionisti.