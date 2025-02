San Giovanni in Fiore, coppia di truffatrici in azione con tesserino dell’Asp lombarda

Gli inganni, raggiri, o imbrogli non finiscono mai. Come raccontava il leggendario Eduardo De Filippo a proposito, però, degli esami che nella vita di ogni persona non finiscono mai. Ed un altro “esame” che insegna il mestiere della vita l’hanno superato appena alcune persone del luogo. Protagoniste di tentati furti a danno di anziani del luogo che vivono soli, sono due signore che, dopo avere bussato, con fare sicuro, buona sicumera e linguaggio forbito, esibiscono candidamente un tesserino, di una Asl della Lombardia, con foto e qualifica.

Peccato che la signora D.R. risulti “ausiliario specializzato”, mentre invece sostiene, con l’altra collega, che sono tecnici autorizzati a “valutare quantitativamente le polveri sottili”. Emerge, come si nota, tutta una serie di palesi contraddizioni: un’Asl della Lombardia cosa c’entra con la Calabria e San Giovanni nello specifico? La qualifica delle sedicenti ispettrici, ossia di “ausiliario” (con rispetto verso quante persone svolgono con dignità e onore questo lavoro, s’intende!) non è assolutamente corrispondente al millantato controllo.

Stratagemmi, dunque, furbi per intrufolarsi in casa; ed una volta entrati una di esse imbroglia l’ignaro/a anziano e l’altra scappa a rovistare nelle giuste stanze per impossessarsi di banconote e oggetti di oro. Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi casi, mentre ieri pomeriggio (quando tutto l’abitato era avvolto da un’intensa nebbia), le due alte, distinte, ed eleganti signore sono state notate prima nei pressi di piazza Abate Gioacchino e, successivamente, nella zona di “Pagliarelle”, a monte del rione Cappuccini. Qui una risoluta quanto anziana, ex dipendente pubblica, dopo avere aperto la porta, ha impedito loro di entrare minacciandole pure di telefonare alle forze dell’ordine. A quel punto, i due pseudo-tecnici sono spariti senza capire in quale direzione andassero con la complicità della foschia che da queste parti è piuttosto rara. Chissà...