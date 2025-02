Conference League, ottavi di finale: Fiorentina con il Panathinaikos

Dall’urna di Nyon la Fiorentina pesca per gli ottavi di Conference League i greci del Panatinaikos. Andata ad Atene in programma il 6 marzo. Ritorno a Firenze il 13 marzo. La vincente giocherà nei quarti di finale contro la vincente di Celje-Lugano che giocherà in casa la gara di andata.

Questo il tabellone della Conference League, dopo il sorteggio degli ottavi effettuato oggi a Nyon:

OTTAVI (and. 6 marzo, rit. 13 marzo)

1) Real Betis (Esp) - Chelsea (Eng)/Vitoria Setubal (Por)

2) Jagellonia (Pol) - Cercle Bruges (Bel)

3) Celje (Svn) - Lugano (Sui)

4) Panathinaikos (Gre) - FIORENTINA (Ita)

5) Borac Topola (Srb) - Rapid Vienna (Aut)

6) Pafos (Cyp) - Djurgarden (Swe)

7) Molde (Nor) - Legia Varsavia (Pol)

8) Copenhagen (Den) - Chelsea (Eng)