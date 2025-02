Europa League, evitato il derby agli ottavi di finale: Lazio-Victoria Plzen e Roma-Athletic Bilbao

Dall’urna di Nyon non esce il temuto derby capitolino in Europa League. La Lazio abbinata col Victoria Plzen mentre l’Athletic Bilbao affronterà la Roma agli ottavi che si disputeranno il 6 e il 13 marzo. I quarti di finale saranno in programma il 10 e 17 aprile, mentre le semifinali l’1 e 8 maggio. La finale si disputerà il 21 maggio a Bilbao.

Ecco gli altri abbinamenti: Manchester United-Real Sociedad; Tottenham-Az Alkmaar; Eintracht Francoforte-Ajax; Lione-Steaua Bucarest; Olympiacos- Bodo Glimt; Rangers-Fenerbahce