Il Toro mata il "Diavolo". Momento difficile per la squadra di Conceicao tradita da Maignan e Pulisic

Torino - Milan 2-1

Marcatori: 5' pt Thiaw (aut.), 29' st Reijnders, 31' st Gineitis

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 8; Pedersen 5.5 (25' st Walukiewicz 5.5), Coco 7, Maripan 6.5, Biraghi 6.5 (37' st Dembélé sv); Ricci 6 (25' st Linetty 6), Casadei 6 (25' st Gineitis 7.5); Lazaro 6.5, Vlasic 6, Elmas 6 (14' st Karamoh 6.5); Sanabria 7. In panchina: Donnarumma, Paleari, Mullen, Adams, Salama. Allenatore: Vanoli 7

Milan (4-2-3-1): Maignan 5.5; Jimenez 5.5 (43' st Chukwueze sv), Thiaw 5, Pavlovic 6.5, Hernandez 5; Musah 5 (9' st Abraham 5.5), Reijnders 7; Pulisic 5, Joao Felix 5.5 (25' st Sottil 6), Leao 5 (1' st Fofana 5.5); Gimenez 5 (43' st Camarda sv). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori, Bondo. Allenatore: Conceicao 5.5

Arbitro: Sozza di Seregno 6

Note: cielo coperto, campo in buone condizioni. Al 33' pt, Milinkovic-Savic para un rigore a Pulisic. Ammoniti: Musah, Ricci. Angoli 4-11. Recupero 1' pt, 4' st.

La formazione guidata da Paolo Vanoli si rivede al 37', quando Maignan è costretto a deviare in tuffo un sinistro di Pedersen arrivato in seguito a un calcio d’angolo. Due minuti dopo, il portiere francese si ripete su un sinistro ravvicinato di Vlasic. Il primo tempo si chiude sull'1-0. La prima occasione della ripresa si registra al 12' quando Fofana, messo in campo dopo l'intervallo al posto di Leao, calcia dalla distanza con il destro ma Milinkovic-Savic salva in tuffo. Quattro minuti più tardi, è Joao Felix a provarci con un destro a giro dal limite ma il portiere serbo è ancora attento. Milinkovic-Savic è insuperabile e al 19' para di piede in controtempo un destro insidioso di Reijnders che sembrava destinato in fondo alla rete. La porta di casa è stregata e al 24' è Joao Felix a provarci con il sinistro ma la palla centra il palo esterno. Il muro granata cade al 29'. Il neo entrato Sottil mette una palla al centro dalla sinistra, Walukiewicz libera corto e Reijnders ne approfitta infilando la palla sotto l’incrocio dei pali lontano con un potente mancino. L'1-1 dura però appena due minuti, perché i piemontesi si riportano subito in vantaggio. Sanabria calcia rapidamente una punizione, sorprendendo gli avversari e servendo Gineitis, che con un sinistro chirurgico supera Maignan per il 2-1. I 7 volte campioni d’Europa accusano il colpo e tentano un assalto finale che, però, non sortisce gli effetti sperati. Grazie a questi tre punti, il Torino sale all’undicesimo posto a quota 31, mentre il Milan resta settimo con 41.