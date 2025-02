La Roma infligge un poker al malcapitato Monza. I giallorossi ora "vedono" la zona Europa

Roma - Monza 4-0

Marcatori: 10'pt Saelemaekers, 32'pt Shomurodov, 28'st Angelino, 43'st Cristante

Roma (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6.5, Hummels 7, N'Dicka 6.5; Saelemaekers 7 (25'st Rensch 6), Cristante 7.5, Pisilli 6, Angelino 7.5 (35'st Salah-Eddine sv); Baldanzi 6 (17'st Dybala 6.5), Soulè 7; Shomurodov 7.5 (25'st Paredes 6). In panchina: De Marzi, Gollini, Abdulhamid, Celik, Nelsson, Pellegrini, Koné, Gourna-Douath, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri 7.

Monza (3-4-2-1): Turati 5.5; Lekovic 5, Brorsson 5, Carboni 5.5 (31'st Palacios sv); Pereira 5.5, Bianco 6.5, Urbanski 5.5 (11'st Martins 6), Kyriakopoulos 4.5; Ciurria 5.5 (11'st Zeroli 5.5), Mota 5 (23'st Baldé 6); Ganvoula 6 (1'st Petagna 5). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Colombo, Vignato. Allenatore: Nesta 5.5.

Arbitro: Maresca di Napoli 6

Note: pioggia leggera, terreno in condizioni discrete. Ammoniti: Bianco. Angoli: 6-3. Recupero: 1' pt, 2' st.

La Roma batte il Monza 4-0, centra il decimo risultato utile consecutivo in Serie A e si iscrive ufficialmente alla corsa per un posto in Europa. All’Olimpico, infatti, i giallorossi giocano una partita da squadra matura, ottenendo una vittoria mai in discussione e portandosi a -2 dal sesto posto della Fiorentina, in attesa di conoscere quale sarà l’esito del recupero tra Bologna e Milan, attualmente lontane appena un punto. Rispetto alle previsioni della vigilia, Ranieri opta per un turnover più contenuto, riproponendo Hummels al centro della difesa con Mancini e N'Dicka ai lati. A centrocampo c'è Pisilli al fianco di Cristante, mentre Baldanzi e Soulè sono a sostegno di Shomurodov. Nesta, invece, conferma la formazione titolare vista contro il Lecce, a parte Lekovic e Brorsson al posto di D’Ambrosio (infortunato) e Izzo (squalificato). La Roma scende in campo con un buon piglio, muovendo bene palla e costruendo la prima palla gol al 5' con il passaggio arretrato di Soulè per Pisilli, che con lo specchio completamente aperto la spara fuori. Il vantaggio arriva al 10', ed è un’invenzione di Saelemaekers: il belga finta il cross e manda fuorigiri Kyriakopoulos, si accentra e di sinistro fa partire un tiro a giro imprendibile per Turati.