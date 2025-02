L'Inter piega la Lazio 2-0. In semifinale c'è il derby col Milan

Inter-Lazio 2-0 Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian (24' pt Dumfries), Frattesi (40' st Barella), Asllani (18' st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco (18' st Bastoni); Taremi, Arnautovic (18' st Correa) (40 Calligaris, 60 Taho, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 49 De Pieri, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 58 Cocchi). All.: S. Inzaghi. Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli (1' st Gila), Pellegrini (17' st Nuno Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (33' st A. Ibrahimovic), Dia, Zaccagni (17' st Pedro); Tchaouna (17' st Noslin) (55 Furlanetto, 94 Provedel, 21 Belahyane, 25 Provstgaard, 77 Marusic). All.: Baroni. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Reti: nel pt 39' Arnautovic; nel st 32' Calhanoglu (rigore). Angoli: 8-3 per la Lazio. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Dumfries, Asllani, Pellegrini, Gigot e Ibrahimovic per gioco falloso, Isaksen e Guendouzi per comportamento non regolamentare. Spettatori: 53.333 di cui 1.130 nel settore ospiti. L’Inter non vuole lasciare nulla per strada, batte la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia (grazie alle reti di Arnautovic e Calhanoglu) e si guadagna un doppio derby contro il Milan in semifinale. I biancocelesti giocano, ma i nerazzurri prima sbloccano il risultato con uno splendido mancino al volo di Arnautovic e nella ripresa chiudono i conti con un rigore di Calhanoglu. Vittoria e anche un po' di riposo per alcuni dei big di Simone Inzaghi verso lo scontro diretto di campionato di sabato prossimo contro il Napoli, con Acerbi, Mkhitaryan e Lautaro rimasti in panchina e pochi minuti giocati da Barella. A San Siro, riempito da oltre 50mila tifosi (tra i quali anche il quarterback dei Buffalo Bills Josh Allen insieme alla fidanzata, l’attrice e cantante Hailee Steinfeld) nonostante la pioggia battente su Milano, l’Inter parte cercando di fare la partita ma la prima occasione è per la Lazio, con Bisseck che chiude su Dia al momento del tiro.

Poi inizia una sfida nella sfida, quella tra Martinez e Isaksen. Il danese ci prova subito con un mancino angolato dopo una ripartenza veloce, con il portiere spagnolo che si distende e mette in corner. Stessa conclusione mancina, stesso tuffo per mettere in angolo poco dopo, seguito poi da un tiro dal limite che finisce tra i guanti del numero uno nerazzurro. La Lazio così è la più pericolosa, ma è l’Inter che passa. E lo fa dal nulla, con una magia di Arnautovic che regala il vantaggio alla squadra di Inzaghi: su corner, il pallone arriva al limite e l’austriaco sblocca il risultato con una gran conclusione al volo con il sinistro. Nel finale ci prova pure Asllani, destro dal limite a lato di poco, mentre i nerazzurri perdono Darmian per un problema muscolare, complicando l'obiettivo di far riposare i big per Inzaghi visto che è costretto a inserire Dumfries. Anche nella ripresa l’uomo più pericoloso tra i bianconcelesti rimane Isaksen, che dopo una veloce incursione in area trova la pronta risposta di Martinez, con Dumfries che poi salva di testa a pochi metri dalla linea.